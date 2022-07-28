Украинская авиация и артиллерия нанесли мощные удары по российским захватчикам на юге Украины - подробности

Обстановка на юге Украины сложная, в развитии динамичная, но контролируется силами обороны Украины. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

"Враг, преимущественно держась рубежей обороны, отважился на контрудары на двух направлениях: с Брускинского на Белогорку и из Новогреднево на Андреевку. Успеха не имел. С потерями отошел", — ОК "Юг".

За прошедшие сутки (27 июля) украинская авиация нанесла пять ударов по позициям противника.

"Парами штурмовиков и бомбардировщиком поражены 3️ вражеских опорных пункта, вертолетными парами — еще 2️ вокруг сел Бериславского и Херсонского районов", — ОК "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ за боевой день выполнено 271 огневое задание.

Общие подтвержденные потери оккупантов составили:

• 66 оккупантов;

• три танка Т-72;

• три гусеничных минных заградителя;

• две гаубицы "Мста-С";

• самоходную гаубицу "Гвоздика";

• минометный комплекс "Сани";

• три единицы автомобильной техники;

• обычный и полевой склады боеприпасов в Белогорке и Чернобаевке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что как США помочь Европе избавиться от газовой удавки Путина – почему страны ЕС уже зашатались. Главный вклад, который могут внести США в скорейшее завершение газового кризиса в Европе — это усиление военной помощи Украине.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что еще больше вливаний в Нафтогаз: профильный комитет отклонил поправки к скандальному законопроекту. Нардеп Алексей Кучеренко отмечает, что у парламентариев еще есть время принять поправки и исправить позорную ситуацию.

Также "Комментарии" информировали о том, что Зеленский обеспокоен тем, что следующий премьер Британии может уменьшить военную помощь Украине. Зеленский также выразил надежду, что "великий друг Украины" Джонсон останется в британской политике.

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