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Украинская авиация и артиллерия нанесли мощные удары по российским захватчикам на юге Украины - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 12:00
Автор:

Денис
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Обстановка на юге Украины сложная, в развитии динамичная, но контролируется силами обороны Украины. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

Украинская авиация и артиллерия нанесли мощные удары по российским захватчикам на юге Украины - подробности

ВСУ

"Враг, преимущественно держась рубежей обороны, отважился на контрудары на двух направлениях: с Брускинского на Белогорку и из Новогреднево на Андреевку. Успеха не имел. С потерями отошел", — ОК "Юг". 

За прошедшие сутки (27 июля) украинская авиация нанесла пять ударов по позициям противника. 

"Парами штурмовиков и бомбардировщиком поражены 3️ вражеских опорных пункта, вертолетными парами — еще 2️ вокруг сел Бериславского и Херсонского районов", — ОК "Юг". 

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ за боевой день выполнено 271 огневое задание. 

Общие подтвержденные потери оккупантов составили:

• 66 оккупантов;

• три танка Т-72;

• три гусеничных минных заградителя;

• две гаубицы "Мста-С";

• самоходную гаубицу "Гвоздика";

• минометный комплекс "Сани";

• три единицы автомобильной техники;

• обычный и полевой склады боеприпасов в Белогорке и Чернобаевке. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что как США помочь Европе избавиться от газовой удавки Путина – почему страны ЕС уже зашатались. Главный вклад, который могут внести США в скорейшее завершение газового кризиса в Европе — это усиление военной помощи Украине. 

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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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