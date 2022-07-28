День Государственности Украины: о чем этот праздник – в чем его важность именно сейчас

Сегодня, 28 июля, впервые отмечается День Украинской Государственности. Какие самые важные выводы можно сделать о нашей Государственности на данном этапе? Как ее укрепить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

День Государственности Украины. Фото: из открытых источников

Нас всех сегодня можно поздравить с праздником украинской государственности, которую мы создали

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

"На данном этапе самая главная задача — это сохранение нашей государственности, так как основными элементами государства и государственности являются территория, население и политическая власть, находящие сегодня под угрозой. Мало кто подозревал, что празднование первой годовщины официального праздника будет происходить с оружием в руках, но такова наша реальность и мы должны сделать все, чтобы список праздников дополнился Днём Победы Украины".

Что касается украинской государственности, успехов и неудач в ее построении, то тут нужно понять, что это вообще такое, считает политолог.

"Формально государственность Украины появилось вместе с провозглашением независимости и появлением на политической карте мира нового суверенного государства — Украины. Однако государственность — это не только определенная композиция государственных институтов и международная легитимность. Государственность — это качественное состояние нации, объединённое общими социальными, культурными, идеологическими, политическими традициями, которое "цементирует" население и создаёт из него единый народ, несмотря на национальные, религиозные, языковые и иные отличия. Внешняя агрессия очень четко показала, что все эти характеристики у нас не просто есть, а находятся на высоком уровне развития", – уверена Анна Малкина.

По ее словам, консолидация общества перед лицом врага стала тем экзаменом, который украинцы сдали и доказали не только РФ, а всему миру, что Украина — это не failed state (несостоявшееся государство, или провалившееся государство — государство, которое не в состоянии поддерживать своё существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы), как неоднократно заявляли кремлевские идеологи.

"Поэтому нас всех сегодня можно поздравить с праздником украинской государственности, которую мы создали!" — резюмирует политолог.

День Государственности – хороший день для того, чтобы еще раз осознать, что только в Единстве наша сила

Политический эксперт Михаил Чаплыга обращает внимание, что впервые отмечаемый праздник сразу же стал символическим.

"Свое кровавое нападение на Украину путин мотивировал, в том числе, "отсутствием государственности" Украины – при том, что именно Киев "крестил" Москву. Символично, что день Государственности Украины определен на День Крещения Руси, день, когда было принято первое глобальное религиозно-политическое решение о том, что Украина будет значимой частью зарождающегося так называемого "западного мира". Со времен Киевской Руси менялись границы нашего Государства, менялись субъекты, были периоды существования разных или нескольких Украинских Государств, менялась география, но неизменной оставалась ее государственность и собственная субъектность", – подчеркивает эксперт.

По его словам, как Государство (конечно в понимании различных исторических контекстов) Украина существовала задолго до того, как Россия обрела свою субъектность.

"И говоря сегодня об этом празднике в контексте войны, наверное, лучшим нарративом будет сказать: "Украина Москву крестила – она ее и отпоет в этой войне против Матери городов Русских". Говоря о современном измерении этого праздника, я бы придавал ему не исторический и религиозный контекст, а фокусировался на том, что Украина восстановила свою государственность в ее современных границах лишь в 91-м году. И сложным был и культурный, и исторический и религиозный и геополитический путь различных ее составляющих в Единое Государство", – отмечает Михаил Чаплыга.

Кто-то, напоминает он, был частью Австро-Венгрии, а кто-то частью Российской Империи, кто-то был частью Османской, а кто-то вернулся домой лишь после Второй мировой.

"Мы все очень разные, – подчеркивает эксперт. – Исторически мы даже воевали друг другом на сторонах разных империй. Наш путь в Единую Украину был тернистым, противоречивым и кровавым. Но в 1991 году мы вновь обрели Украину. Мы все. Такие разные, с различным историко-культурным опытом, но все Украинцы".

Михаил Чаплыга считает, что День Государственности – хороший день для того, чтобы еще раз осознать, что только в Единстве наша сила.

"Попытки разделить нас по языковому, историко-культурному или религиозному принципу неизбежно приводили к междуусобицам, дроблению и временной утрате субъектности, – акцентирует эксперт. – Я часто говорю об "имперской Украине". Империя не боится быть разной, не боится поликультурности и полинациональности. Империя сильна своим разнообразием и уважением друг к другу. Она не боится иного, впитывает его и делает частью себя. Она не боится расширяться и не замыкается в "садку вышнэвому". Наоборот – она экспансирует. Экспансирует своим гражданством, культурой, правом принадлежности к себе. Как Крещение Руси стало победой цивилизации над суеверием, полиса над хутором, так и сегодня полис должен повторить подвиг равноапостольного Князя и победить "хутор" в головах многих, кто пытается расколоть страну и замкнуться в пещерном средневековье. Верю, что пройдя горнило испытаний, мы выйдем из него единой Политической нацией и преодолеем "первородный грех" обретения независимости в 91-м. Тогда она просто свалилась с неба. Что даром дается – мало ценится. Выстраданная Независимость, как осознанная необходимость превращается в наивысшую государственную и общественную ценность и становится ДНК политической Нации".

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