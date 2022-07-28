Как США помочь Европе избавиться от газовой удавки Путина – почему страны ЕС уже зашатались

Газовый шантаж, который устроила Россия, серьезно бьет по Европе, как и вся ее агрессия против Украины. Не стоят в стороне и США. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как могут (и могут ли) американцы помочь европейцам пережить это российское давление, а также о настроениях внутри самих Штатов.

Газ. Фото из открытых источников

В послевоенных соглашениях между Западом и РФ будут заложены новые алгоритмы сотрудничества, в том числе по газовым вопросам

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов считает, что использование Россией поставок газа как оружия несет угрозу и европейской экономике, и единству Запада в противодействии военной агрессии.

"В США, – подчеркивает эксперт, – это отлично понимают и работают над минимизацией соответствующих последствий. Во-первых, увеличиваются объемы поставок в европейские порты американского сжиженного газа. Здесь в более выгодном положении оказались страны, правильно спрогнозировавшие геополитику и своевременно построившие портовую инфраструктуру. Так, Польша может получать достаточные объемы в порту Свиноуйсьце. А вот Германия, делавшая ставку на российский трубопроводный газ, сейчас ощущает на себе последствия этой стратегии. Во-вторых, США также проводят активную дипломатическую работу на Ближнем Востоке с целью координации действий по поставкам энергоносителей".

Игорь Попов отмечает, что значительно увеличить объемы добычи нефти не удалось, однако есть вероятность увеличения поставок сжиженного газа на европейские рынки.

"Штаты также помогают в изменении архитектуры газопроводов и строительстве новых хранилищ, – продолжает эксперт. – Так, Болгария и Северная Македония смогут получать газ из греческих портов, и таким образом отказаться или снизить зависимость от Газпрома. Но всё равно, через несколько месяцев полного отказа от российского газа Европа не достигнет. Поэтому самая большая помощь от США для Европы – это содействие военным победам Украины и достижению мира. В послевоенных соглашениях между Западом и РФ будут заложены новые алгоритмы сотрудничества, в том числе по газовым вопросам. Полного возобновления поставок газа или тотального снятия санкций не будет, но стороны смогут договориться о постепенных энергетических изменениях, менее болезненных для европейской экономики".

РФ нельзя дать шанса расшатать европейское единство

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"Если вынести за скобки Россию, то именно США являются ключевыми поставщиками сжиженного газа (наряду с Катаром), для которого в Европе сейчас активно строятся терминалы. Но в самих Штатах тоже есть проблема с ростом цен на топливо, с общей инфляцией. И она серьезно проговаривается во внутреннем дискурсе, особенно с приближением промежуточных выборов (всеобщие выборы, которые проводятся в середине четырехлетнего срока полномочий президента – в данном случае 8 ноября; заполняются все 435 мест в Палате представителей США и 33 или 34 из 100 мест в Сенате США – прим. ред.). И там тоже активничает пророссийская пропаганда (не так яро, как в Европе, но всё же) в стиле – забудьте об Украине, думайте о своем благосостоянии, пусть ваши политики думают о вас, а не о ком-то за океаном".

Хоть, безусловно, подчеркивает эксперт, политика авторитарного агрессора в центре Европы не может не отображаться ни на ЕС, ни на США.

"Понятно, что уровни коммуникации разные. Но пророссийские меседжи в США (где я сейчас работаю), увы, тоже присутствуют. И отчасти работают, особенно в отношение людей с низким уровнем дохода, которые не столь разбираются в геополитике как тот же средний класс", – отмечает Екатерина Одарченко.

В ЕС, продолжает она, также идет неоднозначный внутренний дискурс.

"Сторонники РФ в той же Германии раскачивают тему экологической небезопасности сжиженного газа, его более высокой цене, о необходимости защиты прибрежной зоны, и так далее. И всё же европейская энергетическая политика перестраивается, в том числе отказываясь от предыдущих решений – вновь возвращаются к углю, к тому, чтобы не закрывать АЭС, хоть ранее собирались. Это сложные процессы, которые увеличивают стоимость энергоресурсов для потребителей (а газ – это ведь еще и работа промпредприятий). И жители той же Германии или Австрии в какой-то момент могут поставить свои экономические интересы на первое место. Тем более, что русская пропаганда там еще довольно активна. Так что нам нужно проводить серьезную работу в данном направлении, не дав РФ шанса расшатать европейское единство, поясняя необходимость поставить агрессора на место. Потому что. если это не сделать сейчас, потом хуже будет всем", – констатирует Екатерина Одарченко.

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