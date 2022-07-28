Не только Херсонщина: в Кабмине призвали жителей еще одной области срочно эвакуироваться

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Кравцев Сергей
Жителей Донецкой области призвали не откладывать решение и оперативно эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Жителям региона напомнили, что в области идут бои и нет города или села, где можно было бы чувствовать себя в безопасности. Как передает издание "Комментарии", об этом в Телеграмм сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Ирина Верещук также отметила, что российские захватчики сознательно пытаются наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, подвергая опасности мирное население. В итоге, те, кто откажется эвакуироваться, рискуют остаться без электричества, газа и воды.
Вице-премьер акцентировала внимание на том, что Украина готовится к осенне-зимнему периоду и похолоданию и поэтому жителям Донецкой области нужно также подумать о своей безопасности заблаговременно.
Верещук добавила, в первую очередь это касается женщин, детей, пожилых людей, а также больных и маломобильных.
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