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Не только Херсонщина: в Кабмине призвали жителей еще одной области срочно эвакуироваться

Вице-премьер отметила, что люди могут остаться без света, воды и тепла

сегодня, 12:55 comments1386
Автор:

Кравцев Сергей
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Жителей Донецкой области призвали не откладывать решение и оперативно эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Жителям региона напомнили, что в области идут бои и нет города или села, где можно было бы чувствовать себя в безопасности. Как передает издание "Комментарии", об этом в Телеграмм сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Не только Херсонщина: в Кабмине призвали жителей еще одной области срочно эвакуироваться

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Обращаюсь к жителям Донетчины. Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и еды, под обстрелами, подвергаете себя и своим близким смертельной опасности". Нет причин так делать. Эвакуируйтесь. Вовремя", — говорится в сообщении.

Ирина Верещук также отметила, что российские захватчики сознательно пытаются наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры, подвергая опасности мирное население. В итоге, те, кто откажется эвакуироваться, рискуют остаться без электричества, газа и воды. 

Вице-премьер акцентировала внимание на том, что Украина готовится к осенне-зимнему периоду и похолоданию и поэтому жителям Донецкой области нужно также подумать о своей безопасности заблаговременно. 

Верещук добавила, в первую очередь это касается женщин, детей, пожилых людей, а также больных и маломобильных.

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Также издание "Комментарии" сообщало - почему освобождение Херсонщины выбьет один из базовых козырей РФ – когда начнется активная фаза.




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Источник: https://t.me/vereshchuk_iryna/1458
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