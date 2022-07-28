Война в Украине: перед каким выбором оказался Запад – почему начались разговоры об «усталости»

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, среди прочего, заявил, что Украина будет добиваться усиления ответственности на уровне ЕС за уклонение от санкций против РФ. И обязательного раскрытия всей информации о любых деловых контактах, общем владении корпоративными правами и собственностью с гражданами РФ. Между тем с Запада периодически идут сигналы об "усталости" от российско-украинской войны, не желании усиливать санкции, опасениях, что дальнейшая конфронтация приведет к серьезным социально-экономическим проблемам в Европе и США, намерениях добиться скорейшего мира, в том числе за счет уступок со стороны Украины. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Следует всем собираться с силами, с духом, чтобы поставить точку

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко поясняет:

"Чиновники, особенно европейские, но частично и американские, не в восторге от того, что им приходится заниматься как бы "чужими проблемами". Украинскими. На самом деле, это не просто наши проблемы, а проблемы всего мира. Ведь Путин себя агрессивно ведет не только по отношению к Украине. Он пытается отвоевать совершенно неадекватное место в мире. Кем он себя видит, сложно сказать, но претензии у него безграничные. И они точно не ограничиваются территорией Украины".

Поэтому, продолжает эксперт, надо понимать, что эта история завтра не кончится. А последствия придется разгребать долго.

"Если вспомнить наше недавнее прошлое, то довели всё до такого положения дел бесконечные безответственные разговоры в Минском формате под модераторством Германии и Франции, но фактически под диктовку России. Всё это в итоге продемонстрировало Путину, что ему ничего не будет за агрессию по отношению к Украине. И он повел себя соответствующим образом", – подчеркивает Андрей Сенченко.

Про усталость Западу на фоне того, что переживает Украина, говорить просто неприлично, уверен он.

"Следует всем собираться с силами, с духом, чтобы поставить точку, – считает эксперт. – А именно – сделать так, чтобы Россия была неспособна впредь на агрессивные действия по отношению к цивилизованным странам".

Выбор прост – либо сейчас обезопасить себя от неприятных сюрпризов со стороны РФ, либо пойти на уступки агрессору – и получить проблемы через какое-то время

Политолог, социолог Владимир Воля отмечает, что тезис о нарастающей усталости Запада от войны в Украине оказался очень выгоден российской пропаганде.

"Поэтому его так активно разгоняют, – считает он. – Пытаясь негативно влиять на общественное мнение в США и ЕС. Давить им на мозги в контексте того, что зима приближается, цены растут. И так далее. Россияне пытаются навязать тезис об усталость западным обществам, чтобы количество думающих в такой парадигме людей там увеличивалось".

На самом деле, продолжает политолог, никакой такой критичной для Украины усталости на Западе нет.

"Да, есть проблемы. Да, они достаточно серьезно сказываются на экономической и социальной ситуации. Но, вместе с тем, Запад не является сторонним наблюдателем. Он ввел уже очень серьезные санкции против России. Санкции, которые являются бесповоротными. И это не позиция наблюдателя, а позиция активного игрока и союзника Украины, – акцентирует Владимир Воля. – Что касается военной помощи, то она тоже стоит денег. К тому же, это вопрос наличия резервов. Так что такого рода поддержка пока, возможно, является недостаточной для того, чтобы переломить ход войны. Но, тем не менее, масштабы такой помощи увеличиваются. Как и масштабы финансовой поддержки. Просто для разворачивания полноценного механизма поддержки нужно некоторое время. И, как видим, западного оружия в Украине становится всё больше. И это оружия более технологичное. То, о котором мы и помыслить не могли еще пару месяцев назад".

По мнению эксперта, некая условная усталость не заставит западные страны ослабить санкционный режим в отношении страны-агрессора.

"Западные элиты понимают, что если сейчас раз и навсегда не решить проблему зависимости от российских энергоресурсов, проблему российского ревизионизма, то через какое-то время можно получить проблемы в гораздо больших масштабах, нежели теперь. Причем, возможно, на территории самого Евросоюза, – отмечает Владимир Воля. – Выбор прост. Либо сейчас страдать, терпеть неудобства – и обезопасить себя от более чем вероятных неприятных сюрпризов со стороны РФ, либо пойти на уступки агрессору, ослабить санкционное давление, "сдать" Украину – и получить огромные проблемы через какое-то время".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему освобождение Херсонщины выбьет один из базовых козырей РФ – когда начнется активная фаза.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!