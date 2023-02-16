Война в Украине: кто первым пойдет в массированное наступление – когда это может произойти

По словам президента Владимира Зеленского, мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это, акцентирует он, касается подготовки наших Сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне. Тем временем эксперты Института изучения войны (ISW) уверяют, что неспособность РФ восстановить подбитую механизированную технику в краткосрочной перспективе существенно ограничивает возможности оккупантов в маневровой войне. Но это не останавливает круглосуточные атаки противника на Донбассе, во время которых он несет колоссальные потери в живой силе. Как события на всех фронтах (военные, внешнеполитические) могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Украине необходимы реальные масштабные успехи, которые не смогут отрицать даже скептики среди наших союзников

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поясняет:

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"Недоимперии необходимы хотя бы символические успехи на фронтах, чтобы втюхать их своему населению как некую "победу". Украине же необходимы реальные масштабные успехи, которые не смогут отрицать даже скептики среди наших союзников. Поэтому в районе годовщины вторжения Россия полезет снова и массово".

Причем, предупреждает аналитик, сначала она попытается ударить по нашей системе ПВО-ПРО, а затем – применить авиацию.

"Направления атак – Донбасс, Запорожье, Николаев, отвлекающие действия из Беларуси, – прогнозирует Александр Кочетков. – Примерно до лета ВСУ будут сдерживать атаки агрессора, при этом возможны тактические отходы на заранее подготовленные позиции. Летом на фронтах должны появиться наши резервы, которые сейчас усиленно готовятся в странах НАТО – хорошо обученные и хорошо вооруженные. Они, по планам Генштаба, переломят ход сражений и обеспечат наше стратегическое контрнаступление".

По мнению эксперта, успехами в этом случае будут считаться выход ВСУ к Азовскому морю, либо выход на Крымский перешеек, либо освобождение Донбасса как минимум до рубежей до вторжения. В этом случае в начале осени возможны переговоры о прекращении боевых действий на приемлемых для Украины условиях, считает Александр Кочетков.

Весной следует ожидать украинского контрнаступления

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отмечает, что россияне, судя по всему, пытаются как можно быстрее успеть захватить, что смогут, закрепиться по максимуму. С одной стороны, чтобы показать к годовщине вторжения (того, что они называются "специальная военная операция") какие-то "успехи". В идеале – захватить хотя бы Бахмут. С другой стороны, зарубежные партнеры пообещали Украине еще больше оружия и еще шире его спектр. Но пока оно поступит, пока военные обучаться с ним управляться – это месяц-два. И россияне хотят "управиться" до этого.

"Соответственно – мы и видим ужесточение атак противника, увеличение обстрелов с их стороны и потерь в их рядах (что демонстрируют ежедневные сводки нашего Генштаба). Всё громче вой в российских соцсетях, всё больше недовольства в рядах мобилизованных и их семей (что необученных бросают "на передок"). Не то чтобы бунты, но – негодование. Все эти признаки говорят о наступлении войск страны-агрессора, руководство которой не особо озабочено состоянием техники, сделав ставку на живую силу, забрасывая позиции противника трупами по старой российской традиции", – поясняет Андрей Еременко.

Параллельно, продолжает он, виден большой успех Украины на международной арене.

"Это оценили и граждане в нашем недавнем опросе. Украине, действительно, пообещали много новых вооружений и боеприпасов. И задача сейчас – дождаться того, что новая военная техника доберется до нас, что обученный персонал начнет применять ее на поле боя. Логично, что на обучение направляются профессиональные кадры, что еще больше усложняет нашу оборону. Но это временные сложности. И весной, думаю, следует ожидать украинского контрнаступления. Время и место которого определит Генштаб, в зависимости от ситуации на фронте и ресурсов", – резюмирует эксперт.

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