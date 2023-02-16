Война в Украине: кто первым пойдет в массированное наступление – когда это может произойти

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Кравцев Сергей
По словам президента Владимира Зеленского, мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это, акцентирует он, касается подготовки наших Сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне. Тем временем эксперты Института изучения войны (ISW) уверяют, что неспособность РФ восстановить подбитую механизированную технику в краткосрочной перспективе существенно ограничивает возможности оккупантов в маневровой войне. Но это не останавливает круглосуточные атаки противника на Донбассе, во время которых он несет колоссальные потери в живой силе. Как события на всех фронтах (военные, внешнеполитические) могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: Минобороны Украины
Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поясняет:
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Причем, предупреждает аналитик, сначала она попытается ударить по нашей системе ПВО-ПРО, а затем – применить авиацию.
По мнению эксперта, успехами в этом случае будут считаться выход ВСУ к Азовскому морю, либо выход на Крымский перешеек, либо освобождение Донбасса как минимум до рубежей до вторжения. В этом случае в начале осени возможны переговоры о прекращении боевых действий на приемлемых для Украины условиях, считает Александр Кочетков.
Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отмечает, что россияне, судя по всему, пытаются как можно быстрее успеть захватить, что смогут, закрепиться по максимуму. С одной стороны, чтобы показать к годовщине вторжения (того, что они называются "специальная военная операция") какие-то "успехи". В идеале – захватить хотя бы Бахмут. С другой стороны, зарубежные партнеры пообещали Украине еще больше оружия и еще шире его спектр. Но пока оно поступит, пока военные обучаться с ним управляться – это месяц-два. И россияне хотят "управиться" до этого.
Параллельно, продолжает он, виден большой успех Украины на международной арене.
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