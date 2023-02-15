Круглосуточные атаки и "отряды смертников", - Маляр о ситуации на Востоке Украины

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в Телеэфире рассказала о колоссальных потерях врага. Потери в некоторых отрядах кафиров достигают 80%, пишут "Комментарии". По ее словам, сейчас эвакуация погибших и раненых у россиян ограничена или не проводится вообще.
Несмотря на попытки вести интенсивные атаки, армия РФ теряет кое-где до 80% «штыков»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По ее данным, в некоторых штурмовых отрядах ППК "Вагнера" и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава. Логично выглядит и то, что резко упало доверие солдат к руководству и сейчас оно совсем ничтожно.
Что же касается эвакуации погибших и раненых, то враг существенно ограничен в возможностях и часто совсем не вывозит даже раненых в госпитале.
Кроме всего прочего, только один учебный центр на территории Ростовской области еженедельно отправляет около 500 наспех обученных мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 суток. Следовательно, попадая в подразделения, такие военнослужащие, не желая выполнять роль "отрядов смертников", прибегают к умышленному повреждению боевой техники, преимущественно двигателей, которая, не произведя ни одного выстрела, с полным боекомплектом отправляется на ремонтные базы.
По состоянию на 15 февраля, по информации Генштаба ВСУ, количество "хороших" кафиров возросло до 139 770 человек. Кроме того, враг терпит колоссальные потери в технике.
Тем временем в СМИ распространяется информация об "особом" способе агитации новобранцев в русскую армию. В стране-агрессорке придумали новые методы вербовки в "мясные батальоны". В городах РФ появились объявления, похожие на погребальные таблички на могилах.
"Вступай в ряды русской священной армии и будешь спасен Иисусом Христом!", — говорится на табличке.
Читайте также на портале "Комментарии" – в Кремле придумали причину для продолжения мобилизации.
Обсуждения
Новости
xxxxx
сегодня, 22:16
Знакомства только для секса. Без отношений, без денег и все анонимно. Осторожно можно встретить знакомых.------ http://redirect.sk/kiska