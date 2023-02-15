Круглосуточные атаки и "отряды смертников", - Маляр о ситуации на Востоке Украины

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в Телеэфире рассказала о колоссальных потерях врага. Потери в некоторых отрядах кафиров достигают 80%, пишут "Комментарии". По ее словам, сейчас эвакуация погибших и раненых у россиян ограничена или не проводится вообще.

Несмотря на попытки вести интенсивные атаки, армия РФ теряет кое-где до 80% «штыков»

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"На Востоке продолжается пришествие неприятеля. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери", – отметила Анна Маляр.

По ее данным, в некоторых штурмовых отрядах ППК "Вагнера" и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава. Логично выглядит и то, что резко упало доверие солдат к руководству и сейчас оно совсем ничтожно.

Что же касается эвакуации погибших и раненых, то враг существенно ограничен в возможностях и часто совсем не вывозит даже раненых в госпитале.

"В результате, среди личного состава российских войск на временно оккупированной территории Украины существенно снизился уровень доверия к решениям командования по ведению боевых действий. Все больше российских военнослужащих осознает, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых "отрядов смертников" – подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно понесут большие боевые потери", – подчеркнула Маляр.

Кроме всего прочего, только один учебный центр на территории Ростовской области еженедельно отправляет около 500 наспех обученных мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 суток. Следовательно, попадая в подразделения, такие военнослужащие, не желая выполнять роль "отрядов смертников", прибегают к умышленному повреждению боевой техники, преимущественно двигателей, которая, не произведя ни одного выстрела, с полным боекомплектом отправляется на ремонтные базы.

По состоянию на 15 февраля, по информации Генштаба ВСУ, количество "хороших" кафиров возросло до 139 770 человек. Кроме того, враг терпит колоссальные потери в технике.

"В Старобельске Луганской области, на территории хирургического корпуса местной больницы, оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых российских военнослужащих. Хирургический корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами. По состоянию на 11 февраля отмечено прибытие около 20 военных грузовых автомобилей с ранеными россиянами", — говорится в вечерней постройке Генштаба ВСУ за 15 февраля 2023 года.

Тем временем в СМИ распространяется информация об "особом" способе агитации новобранцев в русскую армию. В стране-агрессорке придумали новые методы вербовки в "мясные батальоны". В городах РФ появились объявления, похожие на погребальные таблички на могилах.

"Вступай в ряды русской священной армии и будешь спасен Иисусом Христом!", — говорится на табличке.

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