В ISW рассказали, что разрушит способность России вести механизированную войну

Неспособность РФ восстановить подбитую механизированную технику в краткосрочной перспективе существенно ограничивает возможности оккупантов в маневровой войне. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Танки. Фото из открытых источников

Как указывают аналитики, россияне за год полномасштабного вторжения потеряли около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80.

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В отчете ISW также приводится оценка главы министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса, согласно которой две трети российских танков уничтожены или непригодны.

"Своевременное предоставление Западом танков и бронетехники Украине разрушит способность РФ вести механизированную войну. Однако Москва пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе", — отметили специалисты.

В Институте изучения войны подчеркнули, что Киев продолжает иметь окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев.

Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.

В отчете также говорится, военная кампания России против Украины, вероятно, значительно истощила российскую технику и резервы живой силы, необходимые для поддержания успешного широкомасштабного наступления на востоке Украины. Российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет объявлять меры по дальнейшей эскалации войны в Украине, крупные новые российские мобилизационные инициативы или любую другую важную политику в своем запланированном обращении к федеральному собранию РФ 21 февраля.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в правительстве Германии осудили медленную передачу танков Украине.



