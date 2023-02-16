logo

BTC/USD

24674.69

ETH/USD

1693.88

LTC/USD

102.31

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ISW рассказали, что разрушит способность России вести механизированную войну
commentss НОВОСТИ Все новости

В ISW рассказали, что разрушит способность России вести механизированную войну

Эксперты ISW считают, что предоставление танков Украине может напрямую повлиять на ход войны

сегодня, 07:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Неспособность РФ восстановить подбитую механизированную технику в краткосрочной перспективе существенно ограничивает возможности оккупантов в маневровой войне. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В ISW рассказали, что разрушит способность России вести механизированную войну

Танки. Фото из открытых источников

Как указывают аналитики, россияне за год полномасштабного вторжения потеряли около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В отчете ISW также приводится оценка главы министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса, согласно которой две трети российских танков уничтожены или непригодны.

"Своевременное предоставление Западом танков и бронетехники Украине разрушит способность РФ вести механизированную войну. Однако Москва пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе", — отметили специалисты.

В Институте изучения войны подчеркнули, что Киев продолжает иметь окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев.

Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.

В отчете также говорится, военная кампания России против Украины, вероятно, значительно истощила российскую технику и резервы живой силы, необходимые для поддержания успешного широкомасштабного наступления на востоке Украины. Российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет объявлять меры по дальнейшей эскалации войны в Украине, крупные новые российские мобилизационные инициативы или любую другую важную политику в своем запланированном обращении к федеральному собранию РФ 21 февраля.

Читайте также на портале "Комментарии" — что может привести к распаду России – есть ли уже предпосылки к этому.

Также издание "Комментарии" сообщало — в правительстве Германии осудили медленную передачу танков Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-15-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!