Война в Украине: что уже позади и как преодолеть новые вызовы

Украина провела ряд мероприятий, посвященных двум годам сопротивления полномасштабной российской агрессии. К нам приезжали иностранные делегации, состоялся форум "Украина. Год 2024", на котором выступали члены правительства, а президент провел пресс-конференцию. А вот в России очередную годовщину вторжения "не заметили" из-за стратегического провала т.н. "сво", несмотря на некоторые тактические успехи. Какие выводы из российско-украинской войны можно сделать на данный момент? Какие есть варианты развития ситуации на третьем году "большой войны" и одиннадцатом собственно агрессии РФ против Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Многое будет зависеть от того, проголосует ли Конгресс за выделение помощи Украине

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что мы видим подтверждение того, что гарантии безопасности, которые нам давали в 1994-м, когда мы подписали Будапештский меморандум, отказавшись от третьего в мире арсенала ядерного оружия, не работают. Как и прочие гарантии.

"Та же Россия нарушила двухсторонний договор о дружбе и сотрудничестве, который был ратифицирован парламентами РФ и Украины. И где четко была зафиксирована принадлежность Крыма нашей стране. Впрочем, уже понятно, что своей открытой агрессией Россия пытается уничтожить существующий международный порядок, основанный на силе права. И вернуть ситуацию в 19-й век, когда доминирующим фактором было право силы", – акцентирует эксперт.

По его словам, по итогам двух лет полномасштабной войны, видно, что санкции не дают должного эффекта. Страна-агрессор продолжает производить высокоточное оружие при помощи реэкспорта необходимых элементов из стран СНГ, ближнего зарубежья и так далее.

"Определенные издержки российская экономика несет. Но они не катастрофичны для нее. И прогнозы западных структур по урону от санкций не оправдались", – констатирует Максим Яли.

Сейчас, продолжает он, задача Украины и наших зарубежных партнеров – продумать механизм санкций на те страны, которые помогают РФ обходить ограничения.

Так что Украине крайне важно развивать свой ВПК, укреплять свою армию. Особенно на фоне проволочек в оказании помощи со стороны западных союзников. Политическая конъюнктуру на Западе меняется часто, что для долгосрочной войны – проблема. А то, что война после провала блицкрига агрессора перешла в войну на истощение – факт. И такой формат войны более выгоден РФ, чем Украине. Именно из-за политических моментов внутри демократических государств. Ненадежность экономических и военных союзов сейчас — объективная реальность", – резюмирует политолог. "Еще один вывод из этого противостояния – необходимо полагаться на собственные силы, свой военный потенциал. Гарантии безопасности, даже такие как у стран-членов НАТО, ставится под вопрос. Это делает даже один из лидеров президентской гонки в США — Дональд Трамп

Что касается перспектив – многое, по его мнению, будет зависеть от того, проголосует ли нижняя палата американского парламента за выделение военно-финансовой помощи Украине на 2024 год.

"К сожалению, европейские партнеры не могут компенсировать военные поставки США. А наш ВПК на данный момент не вышел на необходимые мощности. Да и не всё мы можем производить сами", – поясняет Максим Яли.

Он считает, что, если Конгресс выделит нам помощь, есть надежда, что на нас не станут оказывать давление с целью начала переговоров с РФ.

"Позиции сторон кардинально противоположные. Добровольно идти на какие-то компромиссы не готовы ни Украина, ни Россия, – отмечает эксперт. – Так что следует ожидать продолжение боевых действий. РФ на фоне снижения поддержки Украины со стороны наших партнеров, активизировала наступательные действия. И будет пытаться прорвать линию фронта, захватить как можно больше территорий, усилив свои переговорные позиции. Ну, а задача Украины – выстоять, отразить атаки противника, параллельно увеличив производство вооружений, проводя мобилизацию, готовя новые резервы для собственных атакующих операций, которые возможны, по расчетам западных аналитиков, в 2025 году".

Наша задача сделать так, чтобы из этой войны Украина вышла обновленной и укрепленной

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких акцентирует, что до начала полномасштабного вторжения России перед украинским государством стояло несколько принципиально важных задач.

"Безусловным приоритетом являлось восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета в пределах международно признанных границ. К сожалению, все механизмы и подходы, которые имели место в то время – прежде всего, зафиксированные в Минских договоренностях – никоим образом не способствовали достижению этой цели. Более того, иногда создавали формальные основания для упреков в сторону Украины о том, что именно официальный Киев не заинтересован в мирном урегулировании. Для многих в мире была далеко не очевидной роль России в событиях, происходящих с 2014-го на востоке и юге наше страны. И это проявлялось, в частности, в довольно слабой поддержке Украины. А "мощная антипутинская коалиция" существовала преимущественно в воображении и пропагандистской риторике предыдущего президента Украины Петра Порошенко, нежели в реальности", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что боевыми действиями на территории Донецкой и Луганской областей Кремлю фактически удалось отвлечь внимание от аннексии АР Крым. И напоминает, что о возвращении АРК до создания уже президентом Владимиром Зеленским "Крымской платформы" практически никто не говорил серьезно. Формально не признавая факта аннексии Крыма цивилизованный мир, тем не менее, не прилагал каких-либо усилий, чтобы эту ситуацию исправить.

"После полномасштабного вторжения в мире практически не осталось государств, которые бы отрицали факт военной агрессии РФ против Украины и не осуждали его. Маски сброшены, вся пропагандистская риторика Москвы о якобы "внутриполитическом конфликте в Украине" рассыпалась. В настоящее время война, которую РФ развязала против Украины, четко осознается как международный (межгосударственный) конфликт и акт "немотивированной агрессии против Украины со стороны России". Ответственность за войну возлагается на Россию и ее военно-политическое руководство. Это повлекло за собой создание реальной, а не мнимой "антипутинской коалиции", действия которой не ограничиваются глубокой обеспокоенностью, а проявляются в жесткой санкционной политике против РФ и мощной поддержке Украины – политической, экономической, военно-технической. Целью этого является то, что было приоритетом до начала полномасштабного вторжения. А именно – восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины в пределах международно признанных границ" – поясняет Валентин Гладких.

Второй принципиально важной задачей стратегического значения для Украины была евроинтеграция – обретение полноценного членства в Европейском Союзе, подчеркивает он.

"Несмотря на определенные успехи – подписание Соглашения об ассоциации и либерализации визового режима – перспективы реального членства Украины в ЕС до полномасштабного вторжения РФ выглядели довольно сомнительными, – отмечает эксперт. – И даже наиболее оптимистично настроенные (как отечественные, так и иностранные) политики и эксперты признавали, что вряд ли это дело обозримого будущего. Но в декабре-2023 мы получили судьбоносное решение Европейского Совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС ".

Третьей стратегической задачей для Украины накануне полномасштабного вторжения РФ было членство в НАТО, акцентирует Валентин Гладких.

Дискуссионным остается разве что поиск механизмов такого включения". "Вероятность положительного решения этого вопроса рассматривалась тогда практически всеми как стремящаяся к нулю, – говорит он. – Сейчас же практически нет дискуссий о безальтернативности включения Украины в Альянс

В этом контексте, продолжает эксперт, следует отметить результативные усилия Украины по формализации гарантий безопасности. Речь идет, поясняет он, прежде всего, о Совместной Декларации о поддержке Украины, сначала подписанной государствами "Большой Семерки", а позже поддержанной около 30 государствами. Весьма показательно также, по мнению Валентина Гладких, подписание двустороннего "Безопасного Соглашения" между Украиной и Великобританией, Германией, Францией, Данией, Италией, Канадой.

"Кроме внешнеполитических задач, перед Украиной стоял целый ряд внутриполитических, – отмечает политолог. – В контексте перманентной угрозы со стороны РФ, которая до полномасштабного вторжения уже полностью проявилась в факте аннексии АР Крым и боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, приоритетом было повышение эффективности сектора нацбезопасности и обороны. Сегодня мы можем констатировать, что никогда в новейшей истории Украины наши вооруженные силы не были столь боеспособными, столь многочисленными, подготовленными и оснащенными современными образцами военной техники. Достаточно вспомнить, что еще несколько лет назад на Западе шли дискуссии о целесообразности передачи Украине нескольких Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс), а сегодня украинское небо защищают ЗРК Patriot".

В этом же контексте, считает Валентин Гладких, следует отметить, что Украина не просто получает новейшие вооружения, но и модернизирует свой военно-промышленный комплекс, который, по необходимости, должен стать частью ВПК, как минимум, государств НАТО.

"Не столь очевидны (но от того не менее значимы) внутриполитические изменения в сфере противодействия коррупции, деолигархизации, усиления национального самосознания и идентичности, внутренней солидарности и так далее. Фактически, украинское общество переживает коренные трансформации, связанные с необходимостью переосмысления всех сфер социально-политического и социально-экономического бытия, – подчеркивает эксперт. – Война – это безусловная беда, невыразимые страдания и невинные жертвы. Но наша задача сделать так, чтобы из этой войны Украина вышла обновленной и укрепленной, достигнув максимум своих как внешне, так и внутриполитических целей (части которых, как указано выше, наше государство достаточно успешно уже достигает)".

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