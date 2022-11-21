Война не прекращается, но снова звучит тема переговоров: кто взял инициативу – почему это важно

Во время своего вечернего обращения 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает всё для того, чтобы мир (как международное сообщество) принял украинскую формулу мира (как выхода из войны). А советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал россиян, то и дело воющих о необходимости заключить некое соглашение, пройти тест на IQ "Как сесть за стол переговоров?". По его словам, для этого нужно, как минимум, перестать стрелять ракетами по суверенной стране; убрать оккупационные войска с территории суверенной страны; вернуться к международному праву, где прописаны границы стран. Что можно сказать об информационной битве вокруг мирных переговоров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Украина выдвинула свои условия переговоров

Политтехнолог Борис Тизенгаузен отмечает, что, действительно, в последнее время активизировался трек по переговорам. РФ попыталась перехватить инициативу, засылала своих парламентеров. То и дело российские чиновники и политики жаловались, что Украина не хочет садиться за стол переговоров. Ну, а Украина, акцентирует эксперт, неплохо отыграла эту комбинацию.

Естественно, Кремль отказался. Путин публичные переговоры проводить не может в принципе. Он годами тренировался отвечать на подготовленные вопросы. А вот так, лицом к лицу, да еще и публично, при ворохе вопросов, на которые он просто не сможет ответить (начиная о целях этой войны — и заканчивая обстрелами гражданских объектов). Поэтому он, конечно, отказался. В итоге Зеленский перехватил инициативу – и заставил именно россиян быть отказывающейся от переговоров стороной", – поясняет Борис Тизенгаузен. "На прошлой неделе Зеленский предложил провести публичные переговоры

К тому же, продолжает он, Украина выдвинула свои условия переговоров. Условный "Киев-1" (по аналогии с "Минском-1", "Минском-2" и "Стамбулом-1"). И в предложенной украинской стороной формуле мира – четко, по пунктам, обозначены процессы, которые должны предшествовать переговорам. И начинается всё с отвод всех российских войск с украинской территории, после чего идет наказание виновных, репарации, гарантии безопасности и так далее.

"Теперь именно мы взяли переговорную ситуацию под контроль. Отметя обвинения в том, что не хотим договариваться или выдвигаем некие нереалистичные условия. Этот раунд вокруг переговоров явно за нами", – констатирует Борис Тизенгаузен.

Американцам и европейцам остается только поддерживать линию Киева о том, что настоящие переговоры возможны только после освобождения всех украинских земель

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский объясняет:

"Тема переговоров всплыла на Западе после успехов украинских войск на Харьковщине и Херсонщине, а также после российских ударов по критической инфраструктуре Украины. При этом, среди ключевых стран НАТО нет единодушия в оценке возможных действий Украины. С одной стороны, на Западе не уверены, что после 9 месяцев войны и двух удачных наступательных операций у Украины остаются силы, чтобы освободить всю территорию, захваченную Россией после 24 февраля. С другой стороны, там также понимают, что должны поддержать усилия Украины, если будут новые наступательные операции, чтобы наказать таким образом РФ за агрессию и заставить ее сесть за стол переговоров".

В то же время, продолжает эксперт, на Западе растет опасения относительно способности Украины сохранить критическую инфраструктуру, не допустив гуманитарную катастрофу и новые волны беженцев.

"В конце концов, на Западе всё еще опасаются ядерной эскалации со стороны России, особенно после инцидента в Польше, – акцентирует Петр Бурковский. – Другими словами, в Европе и США были бы рады ускорить завершение войны, но неизвестно, возможно ли это сейчас. Прежде всего, потому, что Россия рассматривает мирные переговоры исключительно как средство закрепить за собой оккупированные территории и начать подготовку к новому этапу войны".

Это, отмечает эксперт, совершенно не устраивает ни Украину, ни Запад.

"Соответственно, американцам и европейцам остается только поддерживать линию Киева о том, что настоящие переговоры возможны только после освобождения всех украинских земель. А это влечет необходимость наращивания экономической и безопасности поддержки Украины. Наконец-то начинает побеждать видение, что только таким образом можно принудить Кремль к содержательным переговорам о прекращении войны", – констатирует Петр Бурковский.

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