Иран будет производить дроны в России: как этому помешать – при чем здесь Китай

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя сообщения, что в РФ могут наладить запуск иранских дронов, заявил, что процесс может затянуться. Мол, кто-то явно захочет на этом заработать, так что речь идет не о неделях, а о месяцах. Что означает продолжающееся сближение Тегерана и Москвы? Чем мы можем ответить на эту угрозу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

Всё упирается в желание и готовность КНР поставлять ту же самую электронику, понимая, что она будет направлена на войну в Украине

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич подчеркивает, что важно понимать общее состояние дел.

"С точки зрения Ирана – это демонстрация якобы развитой собственной экономики. Когда они свою продукцию будут пытаться производить на территории РФ. Плюс – общее противостояние с США (совпадают интересы Тегерана и Москвы) на фоне приостановленных переговоров по ядерной сделке. У РФ – свой интерес. Получение достаточно дешевых дронов, что позволит восполнить дефицит такого рода продукции. Каждый ищет свою выгоду, – отмечает эксперт. – Как получится в реальности – посмотрим".

У Ирана, продолжает Игорь Тышкевич, несколько более широкий доступ к китайской элементной базе. Но тут, подчеркивает эксперт, всё упирается в желание и готовность КНР поставлять ту же самую электронику, понимая, что она будет направлена на войну в Украине.

"Не факт, что Пекин на это согласится, – считает Игорь Тышкевич. – Напрямую в РФ, по крайней мере, качественные микросхемы (не те, что русские покупают на разных торговых площадках), китайцы стараются не поставлять. Через своих партнеров, в том числе в ракурсе ВПК, тоже стараются этого не делать. Можно вспомнить ту же республику Беларусь, которая не поставляет РФ средства радиоэлектронной борьбы (эффективные против беспилотников)".

Украина уже достаточно резко ответила Ирану на его сотрудничество с Россией, напоминает эксперт. Вопрос – в нашей активности на китайском направлении. Можно десять раз построить завод по производству беспилотников. Но важнейшим фактором остается электронная начинка, констатирует Игорь Тышкевич.

Наша задача – активизировать борьбу на санкционном фронте

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран рассуждает так:

"Изготовление иранских дронов на российской территории было вопросов времени – после того, как стало известно, что РФ приобретает их у Ирана для использования в войне против Украины. Нам следует акцентировать внимание на том, чтобы перебить логистические цепочки, которые позволяют изготавливать данные беспилотники".

Из открытых источников известно, что их комплектующие (чипы, микросхемы) различными путям попадают к иранцам и россиянам, в том числе, из стран так называемого "золотого миллиарда". Туда и надо бить.

"Наша задача – активизировать борьбу на санкционном фронте, обращаться к нашим международным партнерам, чтобы они усилили экспортный контроль за чипами, которые, условно говоря, можно использовать и в кофеварке, и в холодильнике, и в дроне", – уверен Виктор Таран.

И, конечно, продолжает он, следует усилить разработку собственных беспилотников.

"Как показала атака на базу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе – морские дроны весьма эффективны. Так что нам надо развивать и эту, и воздушную компоненту, – подчеркивает эксперт. – Хорошо, что Укроборонпром и Минобороны ведут работу в данном направлении. И государство должно максимально этому способствовать. Создавать условия, которые помогут соответствующей линейке военпрома развиваться. Предоставлять преференции, возможность создавать предприятия на льготных условиях. Создавать условия для облегчения поставок соответствующих комплектующих в Украину. Возможно, путем снижения пошлины на данные товары".

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