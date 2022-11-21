Залужный мощно поздравил защитников с Днем десантно-штурмовых войск ВСУ (ВИДЕО)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бойцов десантно-штурмовых войск с их профессиональным праздником – Днем ДШВ ВСУ. Соответствующее видеообращение опубликовано на официальной странице главнокомандующего ВСУ в соцсети Facebook. Кроме того, на видео есть кадры работы военных этого рода войск.

Валерий Залужный. Фото: УНИАН

"Вы — всегда первые! Вы там, где труднее всего. Вы прошли особый отбор и изнурительную подготовку. Именно поэтому вы являетесь элитой войска и гордостью нации. Закаленные в тяжелых боях, вы дали достойный отпор врагу. Все без исключения бригады наших Десантно-штурмовых войск – легендарные", — обратился Залужный.

Стоит отметить, что 21 ноября в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск, который приходится на День Архистратига Михаила.

Праздник был установлен указом президента Петра Порошенко от 21 ноября 2017 года.

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