Беларусь и РФ продлили учения вблизи украинской границы: о чем это говорит – к чему может привести

Вооруженные силы Республики Беларусь (РБ) и Российской Федерации будут проводить учения на белорусских военных полигонах минимум до 28 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Беларускі Гаюн, отмечая, что общее количество продолжений военных учений с 29 апреля 2022 года составляет 30 недель. Может ли это бесконечное продление учений рано или поздно вылиться в очередное вторжение в Украину со стороны РБ? Каков наиболее реальный сценарий развития событий в Беларуси в ракурсе продолжение войны РФ против Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Военные учения РФ и Беларуси. Фото из открытых источников

В рамках "учений" происходит развертывание группировки вооруженных сил РФ и РБ

Политический эксперт Александр Антонюк сделал два важных акцента, чтобы наша аудитория верно трактовала события.

1. Вторжение со стороны Беларуси произошло, начиная с 24 февраля. И продолжается по сей день – обстрелами со стороны РБ украинских городов, введением разведки наших позиций.

2. Беларусь является неотъемлемой частью широкомасштабной войны и нашим северным фронтом.

По словам эксперта, в начале широкомасштабной фазы вторжения основными целями этого фронта были:

1. Ответ за северную сторону наших границ в части фактического окружения Украины по всем общим границам с РФ, РБ и акватории моря.

2. Воздушный контроль и обстрелы центра и запада Украины.

3. Вторжение в Черниговскую и Киевскую область и оперативное окружение Киева для его взятия и приведения к власти оккупационных властей.

"Выполнить в определенные сроки (мы все же помним о "возьмем Киев за три дня") оперативную задачу российским войскам не удалось, – отмечает Александр Антонюк. – Практически все десантно-штурмовые операции и замыслы были провалены еще на момент попытки захвата военных аэродромов в Гостомеле и Василькове. К тому же, удерживать личный состав оккупантам в зоне отчуждения было сложно, тем более что территориальная оборон (ТРО) и ВСУ оказывали серьезное давление и методически уничтожали противника. В итоге российские военные вынуждены были бежать с этой линии. Большинство из них сразу же передислоцировали на другие направления, где основная их часть была уничтожена ВСУ".

Сегодня, продолжает эксперт, белорусская линия фронта, кроме атак с воздуха, используется Кремлем как сдерживающий и оттягивающий фактор наших сил, которые мы могли бы привлечь на восточном или южном направлениях.

"Вместе с тем, фактический разгром, который ощущает на себе российская армия, заставил Кремль окончательно перейти к терроризму и изменить некоторые приоритеты, – поясняет Александр Антонюк. – Именно об этом – повреждения или захват гражданской критической инфраструктуры, включая Ровенскую и Хмельницкую АЭС. Не взяв их под контроль, достичь 100% блэкаута Украины россияне не смогут. Также не следует забывать, что среди стратегических задач в военных операциях всегда было – усложнить, а еще лучше сделать невозможным логистику военно-материального обеспечения, как и обеспечение гражданского населения, экономическую активность и т.д. В данном случае, с повестки дня РФ не убрала задачу обрезать нас от логистического звена обеспечения оружия, поступающего от наших западных партнеров".

Эксперт отмечает, что, начиная с весны и осени, личного состава оккупационной армии в РБ было недостаточно для совершения какого-либо эффектного (не путать с эффективным) вторжения, не говоря уже о содержании захваченных территорий и объектов.

"Однако, с начала объявления Путиным частичной (а по факту – тотальной) мобилизации, Россия начала перебрасывать личный состав в Беларусь. По нашим оценкам, в рамках "учений" происходит развертывание группировки вооруженных сил РФ и РБ. Так что очередная попытка провести вторжение сухопутным путем с территории Беларуси – это только вопрос времени, вполне возможно, ближайшего, в пределах 30-60 дней. Готовы ли мы к такому развитию событий? Да, конечно! – уверяет Александр Антонюк. – Сегодняшняя наша готовность несопоставима с 24 февраля. Сейчас наши позиции, ВСУ и ТРО, ждут и готовы "гостеприимно" встретить вражеские военные группировки. Так что сюрпризов для нас с этой стороны фронта точно не ожидается, хотя сил и ресурсов придется применить немало".

Ну, а военнослужащим России и Беларуси эксперт напоминает, что у нас работает круглосуточная горячая линия в рамках проекта "Хочу жить". Он призван помочь тем, кто волею судьбы оказался в оккупационных войсках, безопасно сложить оружие и сдаться в плен, а значит сохранить свою жизнь:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Информация о сдаче в плен – в телеграмм-канале @hochu_zhyt

Есть два варианта развития событий "после Лукашенко"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович делится такими размышлениями:

"Россияне и подконтрольные им белорусы будут постоянно держать нас в напряжении. И понятно, что в конце ноября никакие учения не закончатся. Они будут пролонгированы – и эта пролонгация будет постоянной. Пока при власти в РБ находится Лукашенко, с белорусской стороны постоянно будут звучать резкие заявления в адрес Киева, проходить какие-то передвижения, перегруппировки войск, создаваться постоянное давление, в первую очередь, информационное".

Эксперт считает, что есть два варианта развития событий "после Лукашенко". Или это будет еще более пророссийский президент (что более вероятно). И тогда прямое вовлечение белорусских войск в войну точно произойдет. Или Беларусь получит более демократического главу государства со всеми вытекающими, что пока, увы, маловероятно.

"Касательно участия совместной российско-белорусской группировки в войне с Украиной. Насколько известно, сейчас рассматриваются два сценария. Первый – попытка новой атаки на Киев, чтобы отвлечь наши силы. Захватить, допустим, некий небольшой плацдарм на украинском севере, открыв тем самым новый фронт. И попытаться таким образом надавить на Украину, чтобы садиться за стол переговоров и договариваться на приемлемых для Москвы условиях. Второй сценарий – более вероятный – удар по западным областям нашей страны. Российские "стратеги" считают, что это им позволит и отвлечь значительную часть наших сил, и перерезать логистические цепочки, которые налажены в контексте поставок военно-технической помощи Украине со стороны стран Запада", – поясняет Игорь Рейтерович.

По его мнению и первый, и второй сценарий не реализуются в том формате, на которых рассчитывает РФ.

"Наш Генштаб, – акцентирует эксперт, – серьезно относится к угрозе со стороны Беларуси. Мы держим там значительные силы, проводим учения, строим фортификационные сооружения и так далее. Но это не значит, что российско-белорусская группировка не попытается пойти в атаку. С высокой вероятностью, это может произойти через несколько месяцев, когда они накопят достаточно сил и средств, проведут боевое слаживание. И РФ может попробовать со всех сторон атаковать Украину, надеясь переломить каким-то образом ситуацию. Не столько на поле боя, сколько в восприятии происходящего. Опять же – переговоров ради. Они думают, что если им это удалось в начале войны (когда в течение месяца проводились карусели переговоров, завершившиеся ничем в конце марте в Стамбуле), то "сможем повторить". Мол, раз тогда это было, потому что они со всех сторон наступали и нагнетали, то получится и теперь. Ошибаются. Что не помешает им попытаться на практике задействовать данный сценарий спустя пару-тройку месяцев".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему мир до сих пор надеется на переговоры с Кремлем – в чем может быть опасность для Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!