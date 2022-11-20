В ВСУ рассказали о сроках запуска производства иранских дронов в РФ

Запуск на территории России производства иранских дронов может затянуться. Особенно, если найдутся люди, которые захотят на этом заработать. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление спикера Командования Воздушных сил Юрия Игната во время телемарафона.

"Явно, что речь не идет о неделях. Речь идет о месяцах. Это не будет быстро, это требует времени. В России это может быть процесс дополнительно затянутый, потому что кто-то может захотеть на этом заработать", — сообщил Юрий Игнат.

Он предположил, что если производство все же запустят, то понятно, что Иран хочет избежать санкций, передав РФ "мопеды" и чертежи к ним.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Иран и РФ снова усиливают сотрудничество. Иран и РФ заключили соглашение о производстве беспилотников на российской территории. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники. Производство может начаться в течение нескольких месяцев. Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец объясняет, что сближение России и Ирана носит осознанный стратегический характер. РФ, начиная с широкомасштабного вторжения в Украину, искала партнеров по получению оружия и боеприпасов, пополнению своих запасов. По словам эксперта, помешать военно-техническому сотрудничеству Москвы и Тегерана можно несколькими способами. Важно выбрать наиболее эффективный. Или задействовать его в комплексе. Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что экономические механизмы противостояния сближению Москвы и Тегерана, угрожающей не только Украине, фактически отсутствуют.