Иран и РФ снова усиливают сотрудничество: есть ли еще реальные рычаги борьбы с диктаторскими режимами

Иран и РФ заключили соглашение о производстве беспилотников на российской территории. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники. Производство может начаться в течение нескольких месяцев. Как можно противостоять сближению Москвы и Тегерана, опасному не только для Украины? Есть ли реальные рычаги давления на диктаторские режимы, заточенные на то, чтобы сеять вокруг хаос? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Россия и Иран. Фото: из открытых источников

Помешать военно-техническому сотрудничеству Москвы и Тегерана можно несколькими способами

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец поясняет:

"Сближение России и Ирана носит осознанный стратегический характер. РФ, начиная с широкомасштабного вторжения в Украину, искала партнеров для получения оружия и боеприпасов, восполнения своих запасов. Обращалась в Китай, но получила отрицательный ответ. Затем стала просить у Северной Кореи. И мы знаем, что северокорейские боеприпасы использовались россиянами. Это подтвердилось в ходе нашей Харьковской операции, когда был захвачен соответствующий неотстрелянный боекомплект. Потом Кремль с протянутой рукой пошел к Ирану".

По словам эксперта, помешать военно-техническому сотрудничеству Москвы и Тегерана можно несколькими способами. Важно избрать наиболее эффективный. Либо задействовать их в комплексе.

"Есть санкционный путь. То же наложение дополнительных санкций на Иран и РФ. В том числе против их нефти. Ограничение доступа к технологиям малоэффективно. Они могут закупать их в том или ином объеме нелегальными путями. Договариваться с теми же китайскими корпорациями, – отмечает Тарас Березовец. – Наиболее эффективный, с моей точки зрения, – военный путь. Для этого надо, чтобы действовали наши партнеры (США, Израиль), уничтожая иранские производства, уничтожая иранских ученых. Это правильная тактика. Плюс – саботаж и диверсии на российских производствах. Данный метод уже используется. Надо его активизировать, подрывая подобные объекты даже в стадии их развития и строительства".

Чтобы одолеть дикторские режимы – их надо бить военным путем

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что экономические механизмы противостояния сближению Москвы и Тегерана, угрожающему не только Украине, фактически отсутствуют.

"Режим санкций, задействованный против РФ и Ирана (находящегося под жесточайшим прессингом на протяжении многих лет), не принес искомых результатов. Иран продолжает свою ядерную программу (после одностороннего выхода из сделки США при президентстве Дональда Трампа). Он милитаризируется, подавляет жесточайшим образом внутренние протесты. Ну, а против РФ санкции пока более мягкие, чем против Ирана. И по оценкам экономистов МВФ и других международных организаций, ограничения нанесут гораздо меньший ущерб, чем предполагалось", — поясняет политолог.

По его словам, Иран и Россию, кроме авторитарных и агрессивных режимов, объединяет то, что ключевым источником выживания и наполнения военного бюджета у них является продажа энергоресурсов.

"Если не всё мировое сообщество присоединяется к санкциям, к ограничению цены на нефть и газ, то это не наносит критического ущерба иранскому и российскому режимам, – отмечает Максим Яли. – Подобные диктаторские режимы готовы на всё, чтобы сохраниться. В той же Северной Корее и Иране сделали ставку на создание ядерного вооружения. А в Беларуси решили пойти под российский протекторат, согласившись на размещение вооружения и военных РФ на своей территории".

Учитывая, что такие режимы всячески подавляют любые проявления демократии, уничтожают гражданское общество, жители данных государств практически не способны самостоятельно сбросить подобных правителей, акцентирует политолог.

"Чтобы одолеть такие режимы – их надо бить военным путем. В нашем случае – предоставлять больше вооружения Украине, чтобы мы могли победить РФ на поле боя, – считает эксперт. – Что касается Ирана, то тут соответствующие ресурсы и заинтересованность имеет Израиль, многие годы вооружаемый США. В том числе – авиацией, которой нам так не хватает. И эта самая авиация дает Израилю возможность наносить ракетные удары по иранским производствам тех же беспилотников на территории Сирии. И это – реально эффективные механизмы противодействия усилению диктаторских режимов и расширению их зон влияния".

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