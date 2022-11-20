У Зеленского назвали три шага к переговорам для РФ

Для того чтобы начать переговоры с Украиной, Россия должна выполнить три главных условия. РФ обязательно должна вывести войска из нашей страны. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

В своем сообщении Михаил Подоляк перечислил главные шаги, необходимые для начала переговоров с Украиной. В частности, прекращение стрельбы ракетами по суверенному государству, вывод оккупационных войск с территории суверенного государства, возвращение к международному праву, где прописаны границы стран.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Иран и РФ снова усиливают сотрудничество. Иран и РФ заключили соглашение о производстве беспилотников на российской территории. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники. Производство может начаться в течение нескольких месяцев. Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что экономические механизмы противостояния сближению Москвы и Тегерана, угрожающей не только Украине, фактически отсутствуют. По его словам, Иран и Россию, кроме авторитарных и агрессивных режимов, объединяет то, что ключевым источником выживания и наполнения военного бюджета у них продажа энергоресурсов. Учитывая, что такие режимы всячески угнетают любые проявления демократии, уничтожают гражданское общество, жители этих государств практически не способны самостоятельно свергнуть таких правителей, отмечает политолог. Чтобы преодолеть такие режимы – их нужно избивать военным путем. В нашем случае – предоставлять большее вооружение Украине, чтобы мы могли победить РФ на поле боя, – считает эксперт.