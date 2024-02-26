Военный отреагировал на потери Украины, озвученные Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля озвучил украинские потери на войне. По словам президента, за два года полномасштабной войны погибли 31 тыс. украинских военных. На озвученные потери отреагировал доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.



Военный Станислав Бунятов. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что "Путин со своим лживым кругом" лжет называя потери Украины в 150 или 300 тыс. По словам Зеленского, потери Украины составляют 31 тыс. военных.

Военный Станислав Бунятов считает, что Зеленский озвучил заниженные потери Украины на войне.

"По поводу слов президента о потерях. Как я и говорил, публично объявляет реальную информацию о своих потерях только та сторона, которая готовится к капитуляции. Зеленский озвучил заниженные, но переборщил настолько, что это вызвало общенациональное недовольство и полное недоверие", — пишет военный в своем Telegram-канале.

Несмотря на то, что, по словам военного, президент мог озвучить заниженные потери, он нашел вероятное объяснение цифре в 31 тыс. погибших на войне.

"Или переволновался, или вовсе не владеет общей ситуацией на фронте. Хотя если смотреть на то, по какому принципу записывают без вести пропавших, то может быть официально так и есть…", — комментирует заявления президента украинский военный.

Кроме того, Бунятов отреагировал непониманием, когда президент заявил, что за два года полномасштабной войны потери России составили 180 тыс. солдат убитыми и до 500 тыс. ранеными. В то время как Генштаб публикует потери россиян около 410 тыс.



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