Военные каких стран НАТО уже могут присутствовать в Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военные из некоторых стран НАТО находятся в Украине. Однако это не первый раз сообщается, что в Украине находятся войска других стран, за время войны.



Военные НАТО. Фото из открытых источников

Радослав Сикорский во время выступления к 25-летию вступления Польши в НАТО сделал резонансное заявление о присутствии военных из стран НАТО в Украине. Несмотря на это, польский министр отказался перечислить из каких стран могли быть эти военные.

Однако еще в апреле 2023 года спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Украине присутствуют американские солдаты. По его словам, они занимаются отчетами по оружию, которое попадает в Украину. Кирби подчеркнул, что американские военные не участвуют в войне в Украине. Впоследствии эти слова подтвердила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, которая указала, что некоторые военные подразделения США оказывают "критически важную поддержку" посольству США в Украине.

О подобном привлечении своих военных также сообщил МИД Литвы, где отметили, что их солдаты не принимают участия в активных военных действиях, а ограничиваются вспомогательными задачами по охране посольства и контроля грузов, попадающих в Украину от союзников.

Таким образом, по меньшей мере, две страны – США и Литва, признали присутствие своих военных в Украине.

Кроме того, слив секретных документов, который произошел в 2023 году через работника Пентагона, указывал на присутствие в Украине военных по меньшей мере из пяти стран: Великобритания – 50 человек, Латвия – 17, Франция – 15, США – 14, Нидерланды – 1.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша изменила свою позицию по вводу войск НАТО в Украину.

Также "Комментарии" писали о пяти странах, которые поддержали идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможном отправке войск НАТО в Украину в будущем.