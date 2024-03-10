logo

BTC/USD

69699.03

ETH/USD

3938.72

LTC/USD

88.72

USD/UAH

38.55

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные каких стран НАТО уже могут присутствовать в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные каких стран НАТО уже могут присутствовать в Украине

По меньшей мере, две страны НАТО официально сообщили, что на территории Украины находятся их военные за время войны в Украине.

сегодня, 12:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военные из некоторых стран НАТО находятся в Украине. Однако это не первый раз сообщается, что в Украине находятся войска других стран, за время войны.

Военные каких стран НАТО уже могут присутствовать в Украине

Военные НАТО. Фото из открытых источников

Радослав Сикорский во время выступления к 25-летию вступления Польши в НАТО сделал резонансное заявление о присутствии военных из стран НАТО в Украине. Несмотря на это, польский министр отказался перечислить из каких стран могли быть эти военные.

Однако еще в апреле 2023 года спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Украине присутствуют американские солдаты. По его словам, они занимаются отчетами по оружию, которое попадает в Украину. Кирби подчеркнул, что американские военные не участвуют в войне в Украине. Впоследствии эти слова подтвердила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, которая указала, что некоторые военные подразделения США оказывают "критически важную поддержку" посольству США в Украине.

О подобном привлечении своих военных также сообщил МИД Литвы, где отметили, что их солдаты не принимают участия в активных военных действиях, а ограничиваются вспомогательными задачами по охране посольства и контроля грузов, попадающих в Украину от союзников.

Таким образом, по меньшей мере, две страны – США и Литва, признали присутствие своих военных в Украине.

Кроме того, слив секретных документов, который произошел в 2023 году через работника Пентагона, указывал на присутствие в Украине военных по меньшей мере из пяти стран: Великобритания – 50 человек, Латвия – 17, Франция – 15, США – 14, Нидерланды – 1.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша изменила свою позицию по вводу войск НАТО в Украину.

Также "Комментарии" писали о пяти странах, которые поддержали идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможном отправке войск НАТО в Украину в будущем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости