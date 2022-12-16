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Во время масштабной тревоги оккупанты накрыли деоккупированную область артиллерией

Во время масштабной тревоги оккупанты накрыли Сумскую область артиллерией

сегодня, 15:58
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Автор:

Кравцев Сергей

Во время масштабной воздушной тревоги 16 декабря российские оккупанты обстреляли деоккупированную Сумскую область из артиллерии. В регионе зафиксировали 40 "прилетов". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Во время масштабной тревоги оккупанты накрыли деоккупированную область артиллерией

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Во время воздушной тревоги и ракетных ударов по всей Украине россияне накрыли огнем приграничье Сумской области: били из артиллерии и минометов", — написал Дмитрий Живицкий.

По словам гласы Сумской области, в общей сложности зафиксировано около 40 прилетов в Белопольской, Николаевской (сельской), Середино-Будской, Хотинской общинах. Поскольку Сумщина является приграничной областью, то она систематически обстреливается врагом с территории РФ.

Стоит напомнить, утром 16 декабря российские войска прибегли к массированному ракетному обстрелу Украины. В ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

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Источник: https://t.me/Zhyvytskyy/6682
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