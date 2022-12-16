Во всех областях воздушная тревога: где уже заметили ракеты – слышны взрывы

Утром 16 декабря Россия предпринимает уже 7 попытку массированного ракетного обстрела территории Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетных ударах и просят по возможности спускаться в укрытия.

Ракеты. Фото: из открытых источников

Сообщается о взрывах в Киеве, Киевской области Днепре, Харькове, Николаевщине, Кировогладщине, также слышны взрывы в Запорожской области. По предварительной информации сработала ПВО.

В ряде регионов уже пропал свет, но энергетики успокаивают, что это не связано с возможными ударами по объектам критической инфраструктуры. Энергетики решили применить превентивные отключения, чтобы предотвратить масштабные повреждения.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вылете российских ракет.

"Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины есть часть. Также думаю, что наша ПВО собьет 50+ минимум", — написал он в Telegram.

Также заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев быть осмотрительными.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, находитесь в укрытиях", — написал он в соцсетях.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в соцсети, россияне только что нанесли три ракетных удара по Харьковской области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина не получит от Польши системы ПВО Patriot, предлагаемые полякам Германией. Польские власти разместят данные ЗРК на своей территории, выражая при этом разочарование позицией официального Берлина. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" данную ситуацию, а также в целом вопрос поставок Украине вооружений для отражения российской агрессии.





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