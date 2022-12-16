logo

BTC/USD

17505.02

ETH/USD

1277.95

LTC/USD

73.43

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Во всех областях воздушная тревога: где уже заметили ракеты – слышны взрывы
commentss НОВОСТИ Все новости

Во всех областях воздушная тревога: где уже заметили ракеты – слышны взрывы

Во всех областях Украины утром 16 декабря объявлена воздушная тревога

сегодня, 09:07
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Утром 16 декабря Россия предпринимает уже 7 попытку массированного ракетного обстрела территории Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают о ракетных ударах и просят по возможности спускаться в укрытия.

Во всех областях воздушная тревога: где уже заметили ракеты – слышны взрывы

Ракеты. Фото: из открытых источников

Сообщается о взрывах в Киеве, Киевской области Днепре, Харькове, Николаевщине, Кировогладщине, также слышны взрывы в Запорожской области. По предварительной информации сработала ПВО. 

В ряде регионов уже пропал свет, но энергетики успокаивают, что это не связано с возможными ударами по объектам критической инфраструктуры.  Энергетики решили применить превентивные отключения, чтобы предотвратить масштабные повреждения.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вылете российских ракет.

"Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины есть часть. Также думаю, что наша ПВО собьет 50+ минимум", — написал он в Telegram.

Также заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев быть осмотрительными.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, находитесь в укрытиях", — написал он в соцсетях.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в соцсети, россияне только что нанесли три ракетных удара по Харьковской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны назвали два главных инструмента, которые использует Кремль для достижения цели в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина не получит от Польши системы ПВО Patriot, предлагаемые полякам Германией. Польские власти разместят данные ЗРК на своей территории, выражая при этом разочарование позицией официального Берлина. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" данную ситуацию, а также в целом вопрос поставок Украине вооружений для отражения российской агрессии.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!