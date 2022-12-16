ISW: Путин использует два главных инструмента для достижения цели в Украине

Президент России Владимир Путин одновременно использует два военных инструмента для восстановления контроля и получения крупных территориальных уступок от Украины. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики считают, что Россия, с одной стороны, усиливает наступление в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области, бросая туда огромные силы и ресурсы. А, с другой стороны, Москва массированно бьет по объектам критической инфраструктуры Украины. Эти два инструмента Россия использует, ради достижения главной цели – переговоры с Украиной на своих условиях. В Кремле все еще надеются, что таким способом могу вынудить Украину и Запад пойти на уступки и, как минимум, начать переговоры.

ISW продолжает считать, что Путин отдал приказ российским войскам завершить захват всей Донецкой области, и что нынешние российские наступательные усилия вокруг Бахмута и на западе Донецкой области являются частью усилий по выполнению этого приказа.

Путин, вероятно, надеется, что эти наступательные операции поставят под угрозу способность Украины защищать территорию и нанесут значительный ущерб боевой мощи ВСУ, так что у Киева не будет другого выбора, кроме как договориться о прекращении огня, что даст российским войскам время восстановить силы для следующего наступления.

Массированные российские ракетные удары по важнейшей инфраструктуре — вторая военная попытка РФ заставить Украину сдаться или начать переговоры на условиях Путина.

По мнению экспертов, эти два военных инструмента не могут заставить Украину вести переговоры. Украина сохранила инициативу на поле боя после двух последовательных наступательных операций в Харьковской и Херсонской областях.

"Таким образом, Путин может создавать условия для третьей, последовательной военной операции на тот случай, если эти две попытки не смогут обеспечить достижение целей путем подготовки к новому наступлению на Украину зимой 2023 года", — пишут аналитики.

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