Верховная Рада проголосовала за возврат доплат военным и введение выплат их семьям

Верховная Рада Украины проголосовала законопроект №9342, которым, в частности, возвращаются доплаты военнослужащим в размере 30-100 тысяч. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа Андрея Пузийчука.

Результаты голосования по законопроекту

Основные положения законопроекта предусматривают ежемесячную выплату военнослужащим дополнительного вознаграждения в размере 30-100 тыс. грн., начисление доплаты срочникам в размере 6000 гривен, курсантам – 2350 грн.

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Также законом предусмотрена возможность установления 30-дневного ежегодного отпуска военным, а также десятидневного отпуска по семейным обстоятельствам. Для курсантов прописан отпуск до 10 дней зимой и до 20 дней летом.

Закон запрещает участие в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, не прошедших курс базовой военной подготовки не менее месяца.

Для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, устанавливается два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения – дополнительная выплата составит 20100 грн. Напомним, что эта категория военнослужащих жаловалась, что после зачисления "в распоряжение" они не могут демобилизоваться, а государство выплачивает им денежное содержание в размере от 600 до 2500 гривен ежемесячно.

Также законом предусмотрено, что семьям умерших в результате ранения будет выплачиваться единовременная выплата в размере 100 тыс. грн, а тяжело раненым на лечении, родственникам пленных и пропавших без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение составит 100 тыс. грн.

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