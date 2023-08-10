Верещук рассказала, кого из ВПЛ лишат выплат

Выехавшие за границу граждане Украины потеряют выплаты для ВПЛ, поскольку не являются внутренне перемещенными лицами по определению. Об этом, как сообщают "Комментарии", в интервью "Радио Свобода" рассказала вице-премьер-министр, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, таких лиц, по приблизительным подсчетам, 105 тысяч человек.

Ирина Верещук

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"Те, кто выехал за границу не на стажировку, не на лечение, а на проживание. Живущие там 2–3–4 месяца, подались на выплаты там, в их социальные службы и получили эту временную защиту. Они, конечно, не есть внутренне перемещенными лицами", — объяснила вице-премьер-министр.

Кроме этого, выплат лишаться граждане, вернувшиеся на свое место жительства.

Также с 1 сентября выплаты отменят еще определенным категориям ВПЛ, чье имущественное положение позволяет производить значительные расходы без содействия государства.

"Если человек получает 100 тысяч гривен зарплаты, а у нас есть такие зарплаты, если человек получает даже 50 тысяч гривен зарплаты, ему не нужны 2 тысячи гривен от государства. Будем честны. Если человек располагал средствами для покупки нового авто, мы говорим только о новом авто не старше 5 лет, за тот период, когда получает выплаты, не за весь период, не с 2022. А только с того времени, когда постановление вступило в действие, с 15 июля, вот когда будет установлено, что человек купил в этот период с 15 июля авто и претендует на выплаты или дом за 50 тысяч долларов и претендовать на 2 тысячи — это не честно", — говорит Ирина Верещук.

По ее словам, также уже выявлены 10 тысяч умерших лиц, которым начислялись выплаты.

В Украине сегодня находятся на учете 4,9 миллиона внутренне перемещенных лиц. Но, по словам Верещука, реальная цифра значительно больше — почти 7 миллионов.

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