Маляр рассказала на какие шаги идет Россия из-за значительных потерь в войне

Заместитель министра обороны Ганна Маляр. Фото из открытых источников

Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр утверждает, что Россия пытается скрыть значительные потери российских военных, поэтому совершает захоронения на временно оккупированных территориях Украины и не отправляет тела в РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал Маляр.



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Ганна Маляр указывает, что сейчас проходят значительные бои в двух направлениях: Восток и Юг. По ее словам, из-за этого погибает большое количество российских солдат.

"Командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава и совершает захоронения на временно оккупированных территориях, не транспортируя остатки в Россию", — пишет Маляр.

Замминистра обороны рассказала, что в Запорожской области вблизи Мелитополя непрерывно работает российский крематорий, куда доставляют мертвые тела российских солдат грузовыми автомобилями. По ее словам, жители чувствуют длительное время "характерный едкий дым".

В другом направлении, в Херсонской области вблизи Чаплинской районной больницы создали две локации для захоронения российских солдат. Маляр указывает, что один из них имеет площадь до 100 гектаров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель прессцентра Наталья Гуменюк рассказала, что в Крыму происходит "посев семян хлопка", который является составной частью планов Украины в контрнаступлении и освобождении оккупированных Россией территорий.

Также "Комментарии" писали о Ганне Маляр, которая заявила о военных чудесах Вооруженных сил Украины, которые войдут в учебники. По ее словам, ВСУ удачно действует в контрнаступлении и теряет в разы меньше личного состава, чем армия РФ.