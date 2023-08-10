В Нацгвардии назвали город, ставший главным эпицентром боевых действий

По словам спикера Нацгвардии Украины Руслана Музычука Купянск стал эпицентром боевых действий, поскольку россияне концентрируют на этом направлении главные усилия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на эфир общенационального телемарафона.

Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук. Фото из открытых источников

Музычук рассказал, что российские силы активизировались в направлении Купянска и увеличили количество личных сил и военной техники, пытаясь "переломить ситуацию".

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"Сейчас эпицентр боевых действий там, где враг концентрирует главные усилия, остается Купянское направление", — говорит Руслан Музычук.

Спикер Нацгвардии указывает, что российские силы отправили в боевые точки вблизи Купянска десантно-штурмовые подразделения, усиленные танковыми частями. Кроме того, российские группировки оказывают артиллерийскую и авиационную поддержку в этом направлении. По словам Музычука, активные действия россиян заметны даже в сводках Генштаба, где в последние недели указывается более 50 авиационных обстрелов ежедневно, а в отдельные промежутки времени фиксируется более 80 обстрелов.

Напомним, что в Харьковской области 10 августа украинские власти объявили об обязательной эвакуации из 37-ми населенных пунктов из-за угрозы российских обстрелов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, какой город собирается захватить Россия.

Также "Комментарии" писали о заместителе главы Минобороны Анне Маляр, которая рассказала на какие шаги идет российская армия из-за значительных потерь в войне. По ее словам, россияне создали круглосуточный крематорий для тел российских солдат, чтобы не отправлять их в РФ.