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В Нацгвардии назвали город, ставший главным эпицентром боевых действий

Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук описал ситуацию в главном эпицентре боевых действий на сегодняшнем фронте.

сегодня, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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По словам спикера Нацгвардии Украины Руслана Музычука Купянск стал эпицентром боевых действий, поскольку россияне концентрируют на этом направлении главные усилия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на эфир общенационального телемарафона.

В Нацгвардии назвали город, ставший главным эпицентром боевых действий

Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук. Фото из открытых источников

Музычук рассказал, что российские силы активизировались в направлении Купянска и увеличили количество личных сил и военной техники, пытаясь "переломить ситуацию".


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"Сейчас эпицентр боевых действий там, где враг концентрирует главные усилия, остается Купянское направление", — говорит Руслан Музычук.

Спикер Нацгвардии указывает, что российские силы отправили в боевые точки вблизи Купянска десантно-штурмовые подразделения, усиленные танковыми частями. Кроме того, российские группировки оказывают артиллерийскую и авиационную поддержку в этом направлении. По словам Музычука, активные действия россиян заметны даже в сводках Генштаба, где в последние недели указывается более 50 авиационных обстрелов ежедневно, а в отдельные промежутки времени фиксируется более 80 обстрелов.

Напомним, что в Харьковской области 10 августа украинские власти объявили об обязательной эвакуации из 37-ми населенных пунктов из-за угрозы российских обстрелов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, какой город собирается захватить Россия.

Также "Комментарии" писали о заместителе главы Минобороны Анне Маляр, которая рассказала на какие шаги идет российская армия из-за значительных потерь в войне. По ее словам, россияне создали круглосуточный крематорий для тел российских солдат, чтобы не отправлять их в РФ.



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Источник: https://www.youtube.com/live/CwQl49tDPTk?app=desktop&feature=share
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