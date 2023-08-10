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СБУ предупреждала еще неделю назад – в Беларуси пожар на Мозырском НПЗ

Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО "Мозырский НПЗ"

сегодня, 16:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Беларуси произошел пожар. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на МЧС Беларуси.

СБУ предупреждала еще неделю назад – в Беларуси пожар на Мозырском НПЗ

В Беларуси произошел пожар на Мозырском НПЗ

Так, по информации ведомства, спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в г. Мозыре Гомельской области.


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"Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается", — уточнили в белорусском ведомстве МЧС.

Стоит обратить внимание, что буквально 4 августа пресс-служба СБУ обнародовала информацию, что Россия все еще не потеряла надежды втянуть Беларусь в войну. Именно с этой целью и были переброшены наемники ЧВК "Вагнера" на территорию Беларуси. Попытка втянуть соседнюю страну в полномасштабную войну против Украины произойдет после возможного теракта на Мозырском НПЗ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша направляет тысячи военных на границу с Беларусью: увеличилась ли угроза.

Также издание "Комментарии" сообщало — во время массового обстрела Украины, который произошел вечером 5 августа, появились сообщения о возможном запуске ракет с территории Республики Беларусь (РБ). Однако, как уверяет представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, на самом деле, Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против нашей страны. Ранее в СБУ предупреждали, что представители ЧВК "Вагнер", обосновавшиеся в РБ, могут совершить провокацию "под чужим флагом" на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (стратегическое предприятие) всё с той же целью – втянуть Беларусь в открытую войну против Украины. Остался ли еще у РФ такой шанс после массовых разоблачений и предупреждений со стороны Запада и Киева? Готов ли к этому режим Лукашенко? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/mchs_gov_by/1866
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:39

Про це маленьке факельне горіння вони попереджали тиждень. От три шарові лінії оборони ворога вони рік не помічали окрім зубів дракона. Тому і мінні поля для них стали здивуванням. Корумповане ухилянти які чекають слушного моменту ховаючись за цивільними.


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