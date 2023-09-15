Венгрия озвучивает фейки о войне в Украине: в МИД призвали Брюссель отреагировать

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время официального визита в Гонконг заявил, что мир страдает не из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину, а из-за глобализации конфликта Европой. На соответствующее заявление венгерского политика уже обратили внимание в МИД Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook спикера МИД Украины Олега Николенко.

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

"По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии", — отметил украинский дипломат.

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Отметим, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, а также премьер Венгрии Виктор Орбан систематически озвучивают российские нарратива, фактически подыгрывая путинскому режиму. Известно также о расширении атомного сотрудничества между Будапештом и Москвой. И это на фоне того, что Киев давно призывает партнеров ввести санкции против "Росатома", продолжающего хозяйничать на захваченной Запорожской АЭС. Почему не удается урезонить венгерские власти, открыто играющие на стороне Кремля? Что стоит за этим подыгрыванием? Какие выводы должна сделать Европа, какие рычаги воздействия подключить, какую политику пересмотреть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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