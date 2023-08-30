В Киеве жестко ответили Орбану на очередные предложения отдать РФ часть территорий Украины

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Кравцев Сергей
Украина не торгует своими территориями, а Россия обязательно понесет наказание за причиненное в Украине зло. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал спикер МИД Украины Олег Николенко, реагируя на заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что Запад должен заключить соглашение с президентом РФ по безопасности Украины, которое не должно включать ни возвращение Крыма, ни членства Украины в НАТО.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
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Отметим, глава венгерского правительства Виктор Орбан систематически озвучивает тезисы, которые близки к заявлениям российских пропагандистов. Так, предлагая Западу согласиться сесть за стол переговоров с Путиным Орбан добавил, что Украина не имеет шансов победить Россию в войне и поэтому может проиграть в любой момент. Все дело в том, считает Орбан, что российская армия существенно превосходит украинскую по численности.
Читайте также на портале "Комментарии" — Европейская комиссия расценила как нарушение Директивы ЕС решение правительства Венгрии об освобождении из мест лишения свободы осужденных за торговлю людьми по причине переполненных тюрьм. Об этом говорится в заключении Еврокомиссии.
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