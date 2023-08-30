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Орбан озвучил новый план, как помириться с Россией

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил заключить сделку с Путиным и отказать Украине во вступлении в НАТО

сегодня, 13:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Запад должен пойти на то, чтобы заключить "сделку" с президентом России Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины, которая не должна включать ни возвращение Крыма, ни членство в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан озвучил новый план, как помириться с Россией

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Глава венгерского правительства считает, что Украина не имеет шансов победить Россию в войне и поэтому может проиграть в любой момент, потому как российская армия существенно превосходит украинскую по численности.


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"Мы должны заключить сделку с русскими о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО", — заявил Виктор Орбан.

По его мнению, возвращение Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году, до полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году, было "совершенно нереалистичным". Он также сказал, что лучшим вариантов на мир является возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа и прекращение военной поддержки Украины.

Стоит напомнить, Виктор Орбан пытался заблокировать помощь ЕС, отказывался поставлять оружие Киеву и неоднократно заявлял, что контрнаступление Украины обречено на провал. Помимо этого, правительство Орбана также заключило соглашения с Россией в области энергетики, поставок газа и продвижения строительства атомной электростанции под руководством России, несмотря на позицию по ЕС и НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, какая страна поможет Орбану с транзитом российского газа в обход Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Виктор Орбан повторил тезисы Кремля – рассказал, что ждет Украину в случае продолжения войны.




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Источник: https://twitter.com/TuckerCarlson/status/1696643892253466712
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