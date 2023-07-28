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Кравцев Сергей
Чтобы украинской власти спасти своих граждан, нужно как можно быстрее решаться на прямые переговоры с Кремлем, без озвучивания каких-либо дополнительных условий. В противном случае, якобы Украину ждет трагедия, ведь Запад якобы "будет воевать до последнего украинского солдата". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет "Magyar Hirlap".
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
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Орбан также снова озвучил свои предыдущие мысли о том, что "Украина уже давно практически потеряла свой суверенитет", а также то, что у украинцев "закончились средства" для продолжения войны.
Также Виктор Орбан высказал мнение, что с началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину странам Запада надо было "локализовать войну, как это сделала Ангела Меркель".
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сегодня, 12:09
Справа в тому, що у Зе з корумпованими інше бачення. Після розпилу фінаншистами Гетманцева з Яресько на репарації, Московія стане другою Палестиною. Такою собі окупованою, пригніченою, безправною резервацією. Щоб вже напевно не змогла ніколи напасти, як бажає великий Зе. Ізраїль поділиться досвітом. Це справжня мета "божих ляльководів" від божого народу: слов'яни на юдейських мотузках нищать один одного, а їм заробіток.