Орбан повторил тезисы Кремля – рассказал, что ждет Украину в случае продолжения войны

Чтобы украинской власти спасти своих граждан, нужно как можно быстрее решаться на прямые переговоры с Кремлем, без озвучивания каких-либо дополнительных условий. В противном случае, якобы Украину ждет трагедия, ведь Запад якобы "будет воевать до последнего украинского солдата". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет "Magyar Hirlap".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Всегда есть смысл говорить о мире, когда идет война. После войны сотням тысяч людей будет трудно жить полноценной жизнью, поэтому мы должны говорить о мире. Если голос мира не будет достаточно сильным, общество будет воспринимать войну как решение проблемы. Эту ситуацию можно решить только путем дипломатии и переговоров", – заявил премьер-министр Венгрии.

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Орбан также снова озвучил свои предыдущие мысли о том, что "Украина уже давно практически потеряла свой суверенитет", а также то, что у украинцев "закончились средства" для продолжения войны.

Также Виктор Орбан высказал мнение, что с началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину странам Запада надо было "локализовать войну, как это сделала Ангела Меркель".

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