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Орбан повторил тезисы Кремля – рассказал, что ждет Украину в случае продолжения войны

Виктор Орбан заявил, что Запад будет воевать до последнего украинского солдата

сегодня, 12:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Чтобы украинской власти спасти своих граждан, нужно как можно быстрее решаться на прямые переговоры с Кремлем, без озвучивания каких-либо дополнительных условий. В противном случае, якобы Украину ждет трагедия, ведь Запад якобы "будет воевать до последнего украинского солдата". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет "Magyar Hirlap".

Орбан повторил тезисы Кремля – рассказал, что ждет Украину в случае продолжения войны

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Всегда есть смысл говорить о мире, когда идет война. После войны сотням тысяч людей будет трудно жить полноценной жизнью, поэтому мы должны говорить о мире. Если голос мира не будет достаточно сильным, общество будет воспринимать войну как решение проблемы. Эту ситуацию можно решить только путем дипломатии и переговоров", – заявил премьер-министр Венгрии.


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Орбан также снова озвучил свои предыдущие мысли о том, что "Украина уже давно практически потеряла свой суверенитет", а также то, что у украинцев "закончились средства" для продолжения войны.                                                                    

Также Виктор Орбан высказал мнение, что с началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину странам Запада надо было "локализовать войну, как это сделала Ангела Меркель".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия продолжает свою игру: в Будапешт прибыл российских министр.

Ранее "Комментарии" писали — почему Венгрия продолжает подыгрывать России – есть ли способ, как приструнить Будапешт.




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Источник: https://www.magyarhirlap.hu/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:09

Справа в тому, що у Зе з корумпованими інше бачення. Після розпилу фінаншистами Гетманцева з Яресько на репарації, Московія стане другою Палестиною. Такою собі окупованою, пригніченою, безправною резервацією. Щоб вже напевно не змогла ніколи напасти, як бажає великий Зе. Ізраїль поділиться досвітом. Це справжня мета "божих ляльководів" від божого народу: слов'яни на юдейських мотузках нищать один одного, а їм заробіток.


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