Почему Венгрия продолжает подыгрывать России – есть ли способ, как приструнить Будапешт

Лишь одна из стран ЕС – Венгрия – согласилась присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который кремлевская пропаганда окрестила "российским Давосом". В гости к кровавому диктатору Путину едет венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Известно также о расширении атомного сотрудничества между Будапештом и Москвой. И это на фоне того, что Киев давно призывает партнеров ввести санкции против "Росатома", продолжающего хозяйничать на захваченной Запорожской АЭС. Почему не удается урезонить венгерские власти, открыто играющие на стороне Кремля? Что стоит за этим подыгрыванием? Какие выводы должна сделать Европа, какие рычаги воздействия подключить, какую политику пересмотреть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Орбан и Сийярто. Фото: из открытых источников

Когда в Венгрии поймут, что больше теряют от сотрудничества с РФ, чем получают, то ситуация может измениться

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала напоминает, что ПМЭФ рассматривался российской властью как мощная экономическая площадка для продвижение своего видения, своих идей, для привлечения инвестиций. Это была попытка показать РФ серьезным игроком в мировой экономике.

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"Но после широкомасштабной агрессии против Украины, даже ранее, начиная с 2014 года, этот форум становился всё менее влиятельным с точки зрения присутствия ключевых экономик мира и их представителей (США, ЕС и так далее). А на нынешний форум не хотят ехать даже ближайшие российские союзники (по мнению Кремля) – тот же президент Казахстана ушел в отказ. Путин, Россия становится токсичными для подавляющего большинства мира. И в этой ситуации участие главы венгерского внешнеполитического ведомства в мероприятии страны-агрессора, показательно", – считает эксперт.

По его словам, в смысле атомной зависимости – не только Венгрия подвязана к РФ, но и те же Болгария, Франция. Потому ЕС пока и не может ввести санкции против "Росатома". Но у Венгрии, акцентирует Виталий Бала, есть и другие интересы.

"Дело не в великой любви премьера Орбана (якобы давно завербованного российскими спецслужбами, чему, впрочем, пока нет доказательств) к президенту Путину. Причина скорее в том, что Орбан ориентируется на своего избирателя. И, что тот хочет, то он и делает. А избиратель хочет пользоваться всем, ничего особо не давая взамен. Типа – мы умные, а вокруг – дураки. Избиратель мечтает о Великой Венгрии. Об особом месте венгров в мире. Об особом мнении. В этой канве Орбан и действует", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что первые серьезные конфликты с ЕС начались в официального Будапешта, когда венгры жестко отказались принимать эмигрантов с Ближнего Востока, когда в Сирии начался очередной виток войны.

"Аргументировали это чем-то вроде желания сохранить свою этничность. По сути, венгры занялись самоизоляцией. При этом, в отношении ЕС, поступали хитро – давайте нам деньги, но не диктуйте, что делать, а чего нет. Касательно же России венгерские власти исповедуют принцип – если такое сотрудничество дает дешевые энергоносители, позволяя преподносить это избирателям как достижение, если уровень жизни этих самых избирателей хотя бы не ухудшается, это позволит оставаться у власти. Орбан открыто об этом говорил одному из бывших украинских премьеров, с которым я беседовал", – рассказывает Виталий Бала.

По его мнению, повлиять на такую позицию может либо смена власти в Венгрии (когда в стране наберется критическая масса, скажем так, еврооптимистов, не желающих, чтобы их страна была белой вороной в ЕС), либо пересмотр системы принятия решений (когда они принимаются не исключительно единогласно, а хотя бы тремя четвертями голосов), а также замораживание кредитов и траншей для Будапешта, не желающего быть командным игроком.

"Когда в Венгрии поймут, что больше теряют от сотрудничества с РФ, чем получают, когда увидят, что уровень жизни стремительно падает из-за того, что их страна не работает в унисон с ЕС, то ситуация может измениться", – прогнозирует эксперт.

ЕС может пересмотреть систему голосования, от единогласного принятия решений – перейти к голосованию двумя третями или тремя четвертыми голосов

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

"Венгерская власть практически изначально заигрывала с избирателями популистическими лозунгами, простыми рецептами решения комплексных проблем. Одним из таких рецептов стала дружба с Россией во имя получения дешевых энергоресурсов, кредитов, неких совместных проектов. Орбан со свой командой длительное пребывание во власти разменяли на предложение легкого решения сложных проблем с помощью РФ. Выигрывая лично – тактически. Но стратегически серьезно подставляя свою страну. Чем заканчивается такая зависимость, мы видим на примере Беларуси. Но Венгрия, в отличие от Беларуси, является членом ЕС. Где стала, по сути, "троянским конем" России. Страной, власти которой считают личные краткосрочные интересы намного более важными, чем коллективные, общеевропейские".

Это приобрело, считает эксперт, уже угрожающий характер, когда в вопросах войны, свободы, поддержки европейских ценностей, венгры выбирают дешевый газ и продолжение сотрудничества с РФ.

От единогласного принятия решений (особенно по ключевым вопросам) — перейти к голосованию двумя третями или тремя четвертыми голосов. Что позволило бы избегать постоянных вето со стороны той же Венгрии в контексте помощи Украины и санкций против России". "ЕС уже делает определенные выводы, – отмечает Максим Джигун. – Весной об этом начал говорить канцлер Германии Олаф Шольц. Предлагая, в частности, чтобы ЕС пересмотрел систему голосования

По мнению политолога, если будет пересмотрена данная система, Венгрия, ряд других стран (как правило, слабых экономических, получающих постоянные дотации из бюджета ЕС, но ставящих свои интересы выше общих) лишатся определенных рычагов влияния. И перестанут тем самым оказывать определенные услуги РФ, которая за свою "дружбу" периодически требует плату. Как правило – политическую. Плату, которую венгерские власти отдают, наплевав на кровь украинцев, предав демократические ценности, раскалывая ЕС изнутри.

"Еще один шаг с целью приструнить официальный Будапешт – это лишение Венгрии ряда дешевых кредитов, а также дотаций из общеевропейского бюджета. И определенные действия в данном направлении уже есть. Но стоило бы быть более решительными, – считает Максим Джигун. – Пока же венгерская власть считает, что способна усидеть на двух стульях, вытягивая финансы из РФ и ЕС, торгуя совестью и принципами".

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