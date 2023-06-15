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Одна из стран ЕС согласилась присутствовать на "российском Давосе" Путина

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто посетит мероприятие в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

сегодня, 07:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг посетит мероприятие в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – крупнейшего такого мероприятия в России, которое после российской агрессии 2014-го начали игнорировать на западе.

Одна из стран ЕС согласилась присутствовать на "российском Давосе" Путина

Петербургский международный экономический форум. Фото: из открытых источников

Глава венгерского МИД должен выступить на панели "Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего" в компании с российскими чиновниками в сфере энергетики, а также бывшим министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, известной тем, что на ее свадьбе танцевал Путин.


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Представитель МИД Венгрии Мате Пачолай ранее в комментарии Bloomberg подтвердил, что Сийярто действительно будет в Санкт-Петербурге, где будет представлять позицию, что "война и бессмысленное убийство людей должны быть немедленно прекращены и должны начаться мирные переговоры".

Отметим, что в этом году, как и в предыдущем, Петербургский международный экономический форум проигнорировали едва ли не все чиновники, эксперты и бизнесмены западных стран, реагируя на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

При этом от участия в ПМЭФ отказались и представители стран, которых считают более лояльными к Москве – президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Бразилии Лула да Силва и лидер Сербской Республики Милорад Додик.

Глава МИД Венгрии является одним из немногих западных чиновников, которые продолжают ездить в Россию даже после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года, объясняя это необходимостью поддерживать торговые отношения.

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