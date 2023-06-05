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Кремль увеличил взятку Орбану: СМИ узнали детали

Венгрия имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом"

сегодня, 13:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Венгрия и Россия на этой неделе завершают работу над поправкой к своему контракту о расширении АЭС "Пакш". Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с генеральным директором корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Будапеште. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

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Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Глава МИД Венгрии уточнил, изменения, которые министр финансов России подпишет после ратификации Венгрией, дадут "зеленый свет" к ускорению расширения атомной станции.                                                                               


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Как говорится в материале, ни одна из сторон не детализировала конкретные изменения, однако в мае 2023 года Европейский союз одобрил поправку к контракту, которая, по словам Сийярто, позволит ввести в эксплуатацию два новых ядерных блока "Пакш" к началу 2030-х годов.

Проект был омрачен задержками, в том числе из-за первоначального противодействия инвестиций со стороны ЕС и качества планов Росатома, которые, по словам собственного регулирующего органа Венгрии, не соответствовали строгим требованиям.

Отметим, Венгрия имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом". 

"Росатом" подписал контракты на достройку АЭС в декабре 2014 года. В марте того же года Россия и Венгрия заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита на 10 млрд евро.

"Пакш" производит половину всей электроэнергии в Венгрии, а атомное топливо получает из России. Венгрия хочет расширить "Пакш" двумя реакторами ВВЭР российского производства мощностью 1,2 гигаватта каждый.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало Росатому разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС Пакш.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-05/hungary-to-amend-russia-nuclear-deal-this-week-minister-says
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