Венгрия против импорта украинского зерна: Орбан нашел объяснение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за то, чтобы запрет на импорт украинского зерна в Венгрию действовал и после окончания срока запрета Еврокомиссии 15 сентября. Как передает издание "Комментарии", об этом Орбан заявил по итогам переговоров премьеров стран Вышеградской четверки в Братиславе, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Импорт зерна. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан отметил, что он солидарен со своими коллегами относительно тревоги из-за поступающего из Украины зерна. Венгрия поддерживает, чтобы зерно вывозилось за пределы Европы, но против того, чтобы оно оставалось в европейских странах и тем самым уничтожало венгерский аграрный рынок.

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"Поэтому "да" транзиту, "нет" импорту, и мы, как и раньше, считаем, что этот запрет должен сохраняться с середины сентября", – заявил Виктор Орбан.

Стоит отметить, 2 мая Еврокомиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта ограниченного количества товаров из Украины. Меры касаются четырех сельскохозяйственных продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника – происхождением из Украины.

В Еврокомиссии объяснили, что эти ограничения направлены на устранение логистических сложностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Таким образом импорт продуктов в эти страны под запретом, а транзит – нет.

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