logo

BTC/USD

30416.10

ETH/USD

1911.27

LTC/USD

102.77

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Венгрия продолжает свою игру: в Будапешт прибыл российских министр
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия продолжает свою игру: в Будапешт прибыл российских министр

Венгрия приняла с официальным визитом российского министра, хочет "держать каналы связи открытыми"

сегодня, 16:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Венгрию прибыл министр здравоохранения России, что само по себе вызвало удивление, ведь, как известно, отношения ЕС и НАТО с Россией весьма непростые из-за войны в Украине. А Венгрия является страной-членом и ЕС, и НАТО. Но при этом Будапешт заявляет, что считает правильным поддерживать связи с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Венгрия продолжает свою игру: в Будапешт прибыл российских министр

Петер Сийярто и Михаил Мурашко. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Петер Сийярто провел совместную пресс-конференцию в Будапеште с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. По словам Сийярто, Венгрия хочет держать "каналы связи открытыми" с Россией и продолжать "разумное и прагматичное сотрудничество".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он осудил войну в общих чертах и призвал к мирным переговорам, но раскритиковал поставки оружия в Украину и не стал прямо обвинять Россию во вторжении.

"Мы осуждаем войну самым решительным образом, но в то же время мы считаем, что поставки оружия продолжают войну", – сказал Сийярто. Он повторил, что Венгрия не будет посылать оружие Украине.

Сийярто также заявил, что ожидает, что российское агентство по ядерной энергетике "Росатом" построит два новых реактора на венгерской атомной электростанции "Пакш" до 2030 и 2031 годов, как это было согласовано в контракте 2014 года.

Сийярто повторил, что Венгрия не поддержит выделение следующего транша Европейского фонда мира, из которого ЕС помогает Украине оружием, пока Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка "международных спонсоров войны".

Мурашко заявил на брифинге, что Москва будет поддерживать деятельность венгерских компаний, присутствующих в России. OTP и венгерский производитель лекарств Richter работают в России.

"Мы будем поддерживать работу венгерских компаний в Российской Федерации", – сказал Мурашко через переводчика. Относительно атомной электростанции, он сказал: "Пакш" – это проект, который мы реализуем вместе, и обе стороны заинтересованы в реализации этого проекта в соответствии с соглашением".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Венгрия продолжает подыгрывать России – есть ли способ, как приструнить Будапешт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Сергій

сегодня, 15:53

Горіти вам у пеклі,мокшанє!


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!