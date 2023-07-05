Венгрия продолжает свою игру: в Будапешт прибыл российских министр

В Венгрию прибыл министр здравоохранения России, что само по себе вызвало удивление, ведь, как известно, отношения ЕС и НАТО с Россией весьма непростые из-за войны в Украине. А Венгрия является страной-членом и ЕС, и НАТО. Но при этом Будапешт заявляет, что считает правильным поддерживать связи с Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Петер Сийярто и Михаил Мурашко. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Петер Сийярто провел совместную пресс-конференцию в Будапеште с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. По словам Сийярто, Венгрия хочет держать "каналы связи открытыми" с Россией и продолжать "разумное и прагматичное сотрудничество".

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Он осудил войну в общих чертах и призвал к мирным переговорам, но раскритиковал поставки оружия в Украину и не стал прямо обвинять Россию во вторжении.

"Мы осуждаем войну самым решительным образом, но в то же время мы считаем, что поставки оружия продолжают войну", – сказал Сийярто. Он повторил, что Венгрия не будет посылать оружие Украине.

Сийярто также заявил, что ожидает, что российское агентство по ядерной энергетике "Росатом" построит два новых реактора на венгерской атомной электростанции "Пакш" до 2030 и 2031 годов, как это было согласовано в контракте 2014 года.

Сийярто повторил, что Венгрия не поддержит выделение следующего транша Европейского фонда мира, из которого ЕС помогает Украине оружием, пока Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка "международных спонсоров войны".

Мурашко заявил на брифинге, что Москва будет поддерживать деятельность венгерских компаний, присутствующих в России. OTP и венгерский производитель лекарств Richter работают в России.

"Мы будем поддерживать работу венгерских компаний в Российской Федерации", – сказал Мурашко через переводчика. Относительно атомной электростанции, он сказал: "Пакш" – это проект, который мы реализуем вместе, и обе стороны заинтересованы в реализации этого проекта в соответствии с соглашением".

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