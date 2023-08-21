Если решение о прекращении транзитного газового соглашения между Украиной и Россией вступит в силу, Сербия готова нарастить транзит российского газа в Венгрию. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отметив, что президент Сербии Александер Вучич лично пообещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ходе переговоров в Будапеште, что как только Венгрия решит нарастить закупку природного газа, Сербия увеличит объёмы транзита. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет АР.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Украина стремится прекратить заключенное ранее транзитное соглашение с Россией… Сербия готова обеспечить необходимый транзитный объем, если Венгрия захочет нарастить закупку природного газа, который через Сербию транспортируется в Венгрию", — отметил глава МИД Венгрии.

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По его словам, на сегодняшний день Будапешт закачивает примерно 80% природного газа из России. Большинство из него импортируется через трубопровод "Турецкий поток", проходящий по территории Сербии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – безумная война, развязанная путинским режимом против Украины, продолжает уничтожать саму россию и ее экономику. Ощущает последствия санкций и токсичности рф такой "золотой телец" как "Газпром". По данным Reuters, низкие цены на газ, а также всё большие отказ Европы от российских энергоносителей, приведут к снижению доходов "Газпрома" и могут усилить дефицит бюджета россии, который уже составляет 117% от годового плана. Известно также, что место "Газпрома" в Молдавии займет госкомпания из Румынии, а стамбульский "Бешикташ" отказался от подписания контракта с российским газовым монополистом. Что можно сказать о нынешнем состоянии "Газпрома" и его перспективах? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



