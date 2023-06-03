Венгрия призывает к "миру" в Украине и намекает, что Крым стал частью РФ

Как передает портал "Комментарии", Венгрия продолжает неприятно удивлять свои публичными высказываниями. Так венгерские власти выпустили видеоролик с призывом о скорейшем мире в Украине, в котором изобразили Крым как часть территории России.

Карта Украины в видео Венгрии. Фото из открытых источников

На видео, которое было опубликовано еще во вторник, венгерские оппозиционные СМИ обратили внимание в пятницу.

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"Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной", – говорит закадровый голос.

В ролике говорится, что только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти население Украины.

Эти слова сопровождаются видеорядом украинских беженцев, разрушенных домов, военной техники. Также на видео видно карту Украины в красном цвете, но без украинского Крыма.

Стоит отметить, официально Венгрия, как и подавляющее большинство государств мира, не признает противоправной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия опять мутит европейскую воду. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает критиковать Европейский союз, сравнивая нацистские идеи Адольфа Гитлера с демократическим объединением Европы. Ранее орбановские высказывания о необходимости прекратить поддержку Украины в войне против России вызвали одобрение экс-президента РФ Дмитрия Медведева, занимающегося сейчас пост замглавы Совбеза и удивляющего мир истериками в своем Телеграмм-канале. Почему венгерские власти ведут себя именно так? Как их поставить на место? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



