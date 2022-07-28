Вблизи Херсона в небо поднялся огромный столб черного дыма: что известно

Неподалёку от временно оккупированного Херсона поднимается густой черным дым. Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, в Сети распространяются фото сильного пожара неподалёку от Херсона. Геращенко пишет, что прямо сейчас густой черный дым развивается над Чернобаевкой. Что стало причиной пожара пока неизвестно.

"Местные паблики пишут, что прямо сейчас что-то сильнейший образом горит в районе Чернобаевки", — сообщает Геращенко.

Также Геращенко опубликовал фото, на которых, как утверждается, запечатлен пожар в районе Чернобаевки.

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