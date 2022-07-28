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Вблизи Херсона в небо поднялся огромный столб черного дыма: что известно

Что стало причиной сильного пожара в районе Чернобаевки пока неизвестно

сегодня, 15:50
Автор:

Денис
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Неподалёку от временно оккупированного Херсона поднимается густой черным дым. Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале. 

Вблизи Херсона в небо поднялся огромный столб черного дыма: что известно

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, в Сети распространяются фото сильного пожара неподалёку от Херсона. Геращенко пишет, что прямо сейчас густой черный дым развивается над Чернобаевкой. Что стало причиной пожара пока неизвестно. 

"Местные паблики пишут, что прямо сейчас что-то сильнейший образом горит в районе Чернобаевки", — сообщает Геращенко. 

Также Геращенко опубликовал фото, на которых, как утверждается, запечатлен пожар в районе Чернобаевки. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что коррупционерам приготовиться: чего ждать от нового главы САП – почему Запад таки дожал ОП. На должность главы САП Клименка одобрил новый генеральный прокурор Андрей Костин сразу после своего назначения. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что не только Херсонщина: в Кабмине призвали жителей еще одной области срочно эвакуироваться. Вице-премьер отметила, что люди могут остаться без света, воды и тепла. 

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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/34188
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