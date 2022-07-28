Коррупционерам приготовиться: чего ждать от нового главы САП – почему Запад таки дожал ОП

Сегодня, 28 июля, стало известно, что Александра Клименко официально назначили на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). О чем говорит данное назначение? Чего ожидать от нового главы САП? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Александр Клименко. Фото: из открытых источников

Кандидатура уже главы САП – Александра Клименко не вызывает сомнений

Адвокат АО "Vi Vates", аналитик права Украинского института политики Игорь Печёнкин не сомневается, что срочность назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (которая является структурным подразделением Офиса Генерального прокурора Украины) связана с запросом общества на реальную антикоррупционную реформу и эффективные результаты работы в этом направлении. Ведь ожидания задекларированных "посадок" не оправдались.

"К тому же, – продолжает эксперт, – такая реформа является обязательством Украины перед международными партнерами (странами, структурами и донорами). И, к сожалению, ранее данные реформы стали отрицательным маркером управленческой способности руководства краны влиять на негативные процессы применения старых подходов в публичном управлении, деятельности правоохранительной и судебной систем".

Процесс самого проведения конкурса, избрания и юридической фиксации результатов его реализации вызывает, по словам Игоря Печёнкина, множество вопросов у общества. В том числе в ракурсе возможностей блокирования таких процедур со стороны коррумпированных чиновников, приближенных к процессу принятия решений.

"Сама кандидатура уже главы САП – Александра Клименко, который во время конкурса набрал высший балл из всех участников (246 баллов), не вызывает сомнений как у конкурсной комиссии, так и у его коллег, которые имели возможность в реальном времени видеть его компетенцию и результаты работы. За последние двенадцать лет следственной работы он зарекомендовал себя с положительной стороны в качестве компетентного специалиста и беспристрастного человека. Несмотря на относительно молодой возраст (35 лет), опыта следственной работы и эффективности в этом ему хватает, что положительно оценивалось коллегами и непосредственным его руководителем – Артемом Сытником", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что среди уголовных производств, к расследованию которых был привлечен Клименко, звучат такие громкие фамилии как Насиров, Татаров, Гладковский.

"Как говорят инсайды, со стороны замгенпрокурора Алексея Симоненко в процессе следствия касательно замруководителя ОП Олега Татарова расследование необоснованно передавалось из НАБУ в СБУ, что в дальнейшем вызвало его остановку. Это вызывает подозрения в ангажированности и предвзятости Симоненко. Что, с учетом заявлений некоторых американских политиков, в частности Виктории Спартц, подвергает сомнению его дальнейшее пребывание в руководстве Офиса Генерального прокурора и дальнейшие кадровые изменения, – отмечает Игорь Печёнкин. – По поводу отношения к таким заявлениям и участию в этом руководителя ОП Ермака – на это тоже следует давать ответ. Необходимость решения таких проблем в частности, а также реального эффектного реформирования антикоррупционной политики и участия в этом правоохранительных органов в целом назрела давно".

Еще одно требование для дальнейшей евроинтеграции выполнено

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко Петр Олещук рассуждает так:

"Назначение Александра Клименко — важное решение, которое долгое время ожидали не только в Украине, но и за ее пределами. В частности, назначение руководителя САП по результатам конкурса – важное условие для Украины для начала переговоров о вступлении в ЕС".

Эксперт напомнил, что в одном из своих обращений к нации президент Владимир Зеленский призвал руководство прокуратуры завершить данное назначение в кратчайшие сроки.

"Процесс сдвинулся с мертвой точки и завершился необходимым кадровым решением, – продолжает Петр Олещук. – Еще одно требование для дальнейшей евроинтеграции выполнено. Хотя антикоррупционные органы работали и ранее, даже без руководства, сейчас от них стоит ожидать повышения эффективности. Задачи борьбы с коррупцией не исчезли и в условиях войны".

За то, что у нас появился новый глава САП, благодарить нужно Запад, а не "высокую" правовую культуру нынешней украинской власти

По мнению кандидата политических наук, полэксперта Дмитрия Гаврилюка, назначение Клименко свидетельствует, прежде всего, о том, что Украина хоть и не равномерно, но движется в сторону утверждения правового государства. Именно того государства, с которым желают сотрудничать США, ЕС, НАТО.

"Назначение Клименко – это логическое и правовое назначение, которое должно быть реализовано не только формально, но и непосредственно, – подчеркивает эксперт. – Полагаю, что полномасштабное вторжение не могло быть оправданием для Генеральной прокуратуры. Затягивание с назначением Клименко просто пролонгировало институциональный кризис звена прокуратуры в Украине. И, в конечном счете, делегитимизировало как саму ГПУ, так и Офис президента Украины, который из-за своего "управляющего" системно мутит воду относительно "кадровой фильтрации" в важных институтах в государстве (особенно, если это суд или прокуратура)".

Дмитрий Гаврилюк считает, что за назначение Клименко мы можем благодарить не только антикоррупционное лобби в общественном секторе, которое длительное время напоминало об обещании властей назначить нового руководителя САП, но и международных партнеров Украины, особенно ЕС, который взял слово об этом назначении с президента Зеленского (введя соответствующе условие для обретения Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза).

"Соответственно, за то, что у нас появился новый глава САП, благодарить нужно Запад, а не "высокую" правовую культуру нынешней украинской власти. Это рациональная критика и война не может быть фильтром, которым власть может покрывать свои правовые факапы", – уверен эксперт.

По его мнению, САП продолжит двигаться в пределах своих определенных законом задач и полномочий. Особенно, акцентирует Дмитрий Гаврилюк, это касается таких полномочий как:

– представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, предусмотренных Законом Украины "О прокуратуре" и связанных с коррупционными или связанными с коррупцией правонарушениями;

– существление в рамках реализации функций САП международного сотрудничества.

"Прогнозирую, что САП возьмется с упорством за украинских коррупционеров, которые пытались и пытаются нагреться на войне на и горе украинцев, потерявших работу, дом, своих близких", – констатирует эксперт.

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