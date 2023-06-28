В Запорожье начали подготовку к возможному подрыву ЗАЭС

Завтра, 29 июня, в Запорожье пройдут учения "в целях обеспечения готовности к защите населения при возможном возникновении чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальную информацию областной военной администрации.

Запорожская АЭС

"Предусмотрена практическая отработка мер по реагированию на чрезвычайные ситуации и проведение эвакуации населения. Все мероприятия носят учебный характер. Просим соблюдать спокойствие. Сейчас ситуация на атомной станции контролируемая, угроз не зафиксировано", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Запорожской ОВА и официальном телеграмм-канале председателя ОВА.

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"Сейчас ситуация на Запорожской АЭС полностью контролируемая, уровень радиации измеряется каждые 2 часа, и находится в норме, — также успокаивают чиновники. — Уровень воды в пруду-охладителе составляет 16,6 м — этого достаточно для охлаждения 5-го реактора. За состоянием станции следят украинские специалисты и инспекторы МАГАТЭ".

Вместе с тем, уже сейчас во время штабных учений отрабатывается эвакуация людей из 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС. Под потенциальную эвакуацию, по предварительным данным, подпадает около 138 тысяч человек Запорожского, Васильевского районов и двух районов областного центра.

Напомним, что Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре Запорожской области, находится под контролем оккупантов. Она самая мощная АЭС Европы.

По данным ГУР, российские оккупанты рассматривают как вполне реальный сценарий – подрыв Запорожской АЭС.

Эксперты размышляют, что будет, если РФ взорвет ЗАЭС.

А мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города сделать запас еды и воды, на случай теракта на ЗАЭС.