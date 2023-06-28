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В Запорожье начали подготовку к возможному подрыву ЗАЭС

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС, планируется эвакуировать 138 тысяч человек

сегодня, 18:32
Автор:
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Константин Куликов
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Завтра, 29 июня, в Запорожье пройдут учения "в целях обеспечения готовности к защите населения при возможном возникновении чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальную информацию областной военной администрации.

В Запорожье начали подготовку к возможному подрыву ЗАЭС

Запорожская АЭС

"Предусмотрена практическая отработка мер по реагированию на чрезвычайные ситуации и проведение эвакуации населения. Все мероприятия носят учебный характер. Просим соблюдать спокойствие. Сейчас ситуация на атомной станции контролируемая, угроз не зафиксировано", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Запорожской ОВА и официальном телеграмм-канале председателя ОВА.


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"Сейчас ситуация на Запорожской АЭС полностью контролируемая, уровень радиации измеряется каждые 2 часа, и находится в норме, — также успокаивают чиновники. — Уровень воды в пруду-охладителе составляет 16,6 м — этого достаточно для охлаждения 5-го реактора. За состоянием станции следят украинские специалисты и инспекторы МАГАТЭ".

Вместе с тем, уже сейчас во время штабных учений отрабатывается эвакуация людей из 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС. Под потенциальную эвакуацию, по предварительным данным, подпадает около 138 тысяч человек Запорожского, Васильевского районов и двух районов областного центра.

Напомним, что Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре Запорожской области, находится под контролем оккупантов. Она самая мощная АЭС Европы.

По данным ГУР, российские оккупанты рассматривают как вполне реальный сценарий – подрыв Запорожской АЭС.

Эксперты размышляют, что будет, если РФ взорвет ЗАЭС.

А мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города сделать запас еды и воды, на случай теракта на ЗАЭС.



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