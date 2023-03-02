В ВСУ рассказали о новой тактике ракетных ударов россиян

Российские захватчики решили изменить тактику нанесения ракетных ударов, что позволяет им несколько экономить свои запасы. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Південь".

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Комментируя вчерашние удары, в командовании отметили, что сначала россияне совершили ракетные обстрелы с использованием стратегической авиации. Уже во второй волне враг нанес удары с временно оккупированной территории Запорожской области наземными системами С-300.

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"Совершенно очевидна определенная экономия ракет, но степень угрозы ракетного удара не уменьшается", — пишет пресс-служба.

Отметим, в ночь на 2 марта российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего подтверждена гибель трех человек. Еще минимум пять человек были госпитализированы.

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