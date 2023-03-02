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В ВСУ рассказали о новой тактике ракетных ударов россиян

В ВСУ считают, что россияне экономят запасы, пытаясь сейчас меньше обстреливать украинские города и готовясь к масштабной атаке

сегодня, 15:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики решили изменить тактику нанесения ракетных ударов, что позволяет им несколько экономить свои запасы. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Південь".

В ВСУ рассказали о новой тактике ракетных ударов россиян

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Комментируя вчерашние удары, в командовании отметили, что сначала россияне совершили ракетные обстрелы с использованием стратегической авиации. Уже во второй волне враг нанес удары с временно оккупированной территории Запорожской области наземными системами С-300.                                                                                                  


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"Совершенно очевидна определенная экономия ракет, но степень угрозы ракетного удара не уменьшается", — пишет пресс-служба.

Отметим, в ночь на 2 марта российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего подтверждена гибель трех человек. Еще минимум пять человек были госпитализированы.

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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LsAg9fKpWb1E2i5PbTTiXdG4d69f8oMb2ddmA1kYkH7rxGnXWRr8jYa54PSg2CTLl&id=528312067340051
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