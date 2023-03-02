Ночной «прилет» по многоэтажке в Запорожье: подробности

Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего подтверждена гибель двух человек. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье (t.me/kurtievofficial)

"Войска РФ практически полностью разрушили один 5-этажный дом. Люди находятся под завалами. По предварительной информации, погибли 2 человека. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Все соответствующие службы работают", — заявил Куртев.

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Он добавил, на месте происшествия уже развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами проходит эвакуация пострадавших людей. Полная информация о последствиях атаки еще не устанавливается.

Отметим, перед попаданием в жилой дом в Запорожье были слышны громкие взрывы, в городе и регионе была объявлена воздушная тревога.

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