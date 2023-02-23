В ВСУ прокомментировали серию взрывов в Мариуполе

За последние сутки в Мариуполе раздавался ряд взрывов. При этом, если раньше можно было говорить, что Мариуполь расположен относительно далеко от линии фронта, то теперь это направление уже не является абсолютно недостижимым для наших защитников. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк.

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность – это очень относительное понятие. То, что считается настолько отдаленным, что недостижимо, не всегда таково. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым", — отметила Наталья Гуменюк.

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Стоит напомнить, вторые сутки подряд в Мариуполе неспокойно, постоянно слышные взрывы, работает вражеская ПВО. В частности, этой ночью в Кальмиусском районе Мариуполя прогремели три сильных взрыва. И уже сегодня днем в центре Мариуполя прогремел взрыв, после которого в городе частично исчезла связь и Интернет.

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