Зеленский и Сунак заинтриговали заявлением о готовности Украины вернуть инициативу на поле боя

Военные потребности Украины и ситуация на фронте – стали ключевыми темами во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского и премьер-министра Риши Сунака. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщила канцелярия британского премьера.

Владимир Зеленский и Риши Сунак. Фото - сайт Офиса президента Украины

В сообщении указано, что Сунак проинформировал Зеленского о своем участии в Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой "призвал союзников ускорить поддержку, чтобы помочь Украине закрепить военные успехи в ближайшие недели и месяцы".

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"Сейчас для Украины настало время воспользоваться возможностью достичь реального прогресса на поле боя и еще раз продемонстрировать Путину, что Украина в конце концов победит", — согласились лидеры Украины и Британии согласно сообщению Даунинг-стрит.

Глава государства в свою очередь сообщил по итогам телефонного разговора, что стороны "обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время визита (Зеленского) в Лондон".

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что дальнобойное оружие и ускорение поддержки Украины способны ускорить решающее преимущество украинских войск на поле боя. Он выразил уверенность, что война не затянется слишком сильно, если Украина получит необходимую помощь вовремя.

Сунак также подтвердил, что Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, отметив, что для самой Британии эта задача является сложной.

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