Что готовит Россия к 24 февраля – где агрессор может планировать новый удар

Уже завтра, 24 февраля, будет год с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Звучат разные прогнозы касательно того, что может устроить страна-оккупант к этому дню. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов наиболее вероятным видит небольшой ракетный удар. Тем временем, российский диктатор Путин снова бредит об "исторических границах" РФ. Чего и почему в обозримом будущем ожидать от оккупантов? К чему готовиться Украине и всему демократическому миру? Кто может стать новой целью агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Всё, что может сделать путинский режим – совершить еще один ракетный террористический обстрел

Основатель в Киевской школе госуправления им. С.Нижнего, экс-советник министра МВД Ростислав Смирнов размышляет так:

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"Ничего особенно россияне уже сделать не смогут. Ни к годовщине открытого вторжения, ни после. Что может быть того, чего они не сделали ранее? Нет, наверное, военных преступлений, которые агрессор не совершил на нашей земле. Ракеты летели и по детским садам, и по переполненным торговым центрам, снаряды падали на остановках общественного транспорта. При этом следует понимать, что у РФ нет уже такого количества ракет, как ранее. Даже, если сейчас они нашкребут 30-40 ракет (а ранее запускали под сотню), что это изменит?".

Мы, подчеркивает эксперт, будем продолжать борьбу, еще больше укреплять ВСУ в целом и систему ПВО в частности.

"Надеюсь, в ближайшее время полноценно охранять наше небо станут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) типа "Patriot", ряд других современных систем, – говорит Ростислав Смирнов. – Что касается вероятности повторного массированного вторжения. С севера (со стороны Беларуси) у противника нет ударного "кулака", как и возможности пройти столь же легко, как годом ранее. На востоке и так идет российское наступление, которое разбивается о нашу оборону".

Потому, отмечает эксперт, всё, что может сделать путинский режим – совершить еще один ракетный террористический обстрел. Который ничем не будет отличаться от тех, что мы пережили ранее.

"Продолжаем защищать нашу страну, каждый на своем месте работать на ее более эффективную обороноспособность и готовиться к весеннему контрнаступлению ВСУ", – резюмирует Ростислав Смирнов.

"Коллективный Запад" крайне заинтересован в победе Украины

По мнению профессора кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолога Анны Малкиной, в канун годовщины полномасштабной войны России против Украины мы оказались в точке, которую не могли даже нафантазировать год назад.

"Украина выстояла, смогла мобилизировать армию и население, показала невероятные успехи в обороне и контрнаступлении, получила от союзников летальное оружие и главное — объединила вокруг себя весь цивилизованный мир. Несмотря на то, что исход войны пока не определен, о поражении России не говорят только, разве что, на российских пропагандистских телеканалах", – подчеркивает эксперт.

Она отмечает, что строить прогнозы о дальнейшем развитии событий сложно, принимая во внимание, что большая часть информации является засекреченной. Однако можно поразмышлять, каким может быть окончание войны, исходя из целей противоборствующих сторон.

"Президент Зеленский неоднократно повторил, что цель Украины — выход на международно признанные границы 1991 года. Цель понятная и обоснованная, находящаяся в пределах правового поля международных отношений. Президент Путин неоднократно говорил о денацификации и демилитаризации Украины, защите русскоязычного населения от действий "преступного Киевского режима", что, безусловно, является ширмой и предлогом для реализации целей иных. И эта цель — ограничение влияния НАТО", – поясняет Анна Малкина.

Она напоминает, что незадолго до вторжения РФ потребовала письменных гарантий, касающихся недопущения расширения Альянса, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года. Это требование затрагивало как страны, которые ещё не вступили в НАТО — Украину, Молдову, Финляндию, Швецию, так и уже действующих членов — Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Хорватию, Румынию, страны Балтии и т.д.

"Данная цель Путина обусловлена только его "хотелками" и противоречит политике "открытых дверей" Альянса, – акцентирует политолог. – Исходя из обозначенных целей, становится понятно, что "коллективный Запад" крайне заинтересован в победе Украины. Потому что ее проигрыш откроет новые территориальные направления для военной агрессии РФ. На сегодняшний момент прямого столкновения с НАТО Россия будет избегать, однако новой целью легко может стать Молдова – и сейчас этот сценарий является наиболее правдоподобным, но полностью бесперспективным".

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