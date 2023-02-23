Буданов рассказал о планах рф на 23-24 февраля

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор планирует нанести по Украине 23-24 февраля "небольшой ракетный удар". Но в этом не будет ничего необычного. Подобное за последнее время Украина переживала раз 20. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: УП
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Глава ГУР также рассказал подробнее о ракетном ударе оккупантов по Киеву 14 января – когда сигнал воздушной тревоги сработал уже после прилетов. По его словам, это был экспериментальный пуск ракеты.
Отметим, ранее Кирилл Буданов дал прогноз, что Украину с середины и до конца весны ждут решающие бои. И это станет переломным моментом в войне.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что россия будет пытаться совершить массированную ракетную атаку 23-24 февраля.
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