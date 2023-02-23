Буданов рассказал о планах рф на 23-24 февраля

Страна-агрессор планирует нанести по Украине 23-24 февраля "небольшой ракетный удар". Но в этом не будет ничего необычного. Подобное за последнее время Украина переживала раз 20. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: УП

"Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар. 23-24 – у них две даты. Поверьте мне, мы это пережили уже более 20 раз", — отметил глава украинской разведки.

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Глава ГУР также рассказал подробнее о ракетном ударе оккупантов по Киеву 14 января – когда сигнал воздушной тревоги сработал уже после прилетов. По его словам, это был экспериментальный пуск ракеты.

"Насколько я помню – это 48Н6ДМ пусковой С-300 (ракета, имеющая дальность поражения целей до 250 км и скорость 2,5 км/сек – Ред.). Они стояли в Брянской области и это был один из первых зафиксированных подобных опытных пусков. Я подчеркиваю, что это опытные запуски", – заявил Буданов.

Отметим, ранее Кирилл Буданов дал прогноз, что Украину с середины и до конца весны ждут решающие бои. И это станет переломным моментом в войне.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что россия будет пытаться совершить массированную ракетную атаку 23-24 февраля.



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