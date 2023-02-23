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Буданов рассказал о планах рф на 23-24 февраля

Кирилл Буданов подтвердил, что россия действительно планирует небольшой ракетный удар

сегодня, 08:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Страна-агрессор планирует нанести по Украине 23-24 февраля "небольшой ракетный удар". Но в этом не будет ничего необычного. Подобное за последнее время Украина переживала раз 20. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Буданов рассказал о планах рф на 23-24 февраля

Кирилл Буданов. Фото: УП

"Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар. 23-24 – у них две даты. Поверьте мне, мы это пережили уже более 20 раз", — отметил глава украинской разведки.


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Глава ГУР также рассказал подробнее о ракетном ударе оккупантов по Киеву 14 января – когда сигнал воздушной тревоги сработал уже после прилетов. По его словам, это был экспериментальный пуск ракеты.

"Насколько я помню – это 48Н6ДМ пусковой С-300 (ракета, имеющая дальность поражения целей до 250 км и скорость 2,5 км/сек – Ред.). Они стояли в Брянской области и это был один из первых зафиксированных подобных опытных пусков. Я подчеркиваю, что это опытные запуски", – заявил Буданов.

Отметим, ранее Кирилл Буданов дал прогноз, что Украину с середины и до конца весны ждут решающие бои. И это станет переломным моментом в войне.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что россия будет пытаться совершить массированную ракетную атаку 23-24 февраля.

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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/02/23/7390553/
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