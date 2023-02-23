«Битва за исторические рубежи России»: Путин обозначил, где готова остановиться Россия

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Кравцев Сергей
Президент РФ вновь решил публично использовать империалистический нарратив, рассказывая, что фактически Россия начала войну против Украины за право восстановить бывший СССР в прежних границах. Говоря об "исторических границах", Путин мог намекнуть, что вскоре война может вспыхнуть уже на территории соседней с Украиной Молдовой, которая также входит в орбите Кремля, как страна, которую он хочет вернуть под свое влияние. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Путин произнес четырехминутную речь на митинге 22 февраля в Москве, заявив, что в настоящее время "идет битва за исторические рубежи России". Он назвал прилегающие к России территории "российской исторической землей", когда объявил о полномасштабном вторжении России в Украину в 2022 году.
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Путин не делал других заметных замечаний о ходе войны и не обсуждал конкретные задачи на фронте.
Эксперты отмечают, что речь Путина также последовала за отменой указа о позиции России в отношении территориальной целостности Молдовы.
Путин отозвал свои приказы МИД России от 2012 года о твердом соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций, которые требуют развития дружественных отношений между государствами на основе равенства, уважения их суверенитета и территориальной целостности.
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