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В ВСУ показали, как выглядит еще один населенный пункт, который россияне стерли с земли

Оккупанты превратили Клещиевку в мертвую землю

сегодня, 12:50
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники показали с высоты, как выглядит Клещиевка под Бахмутом. Населенный пункт был освобожден месяц назад, но он сегодня больше похож на большую руину, где не осталось ничего живого и уцелевшего. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в Facebook.

В ВСУ показали, как выглядит еще один населенный пункт, который россияне стерли с земли

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На видео деоккупированный населенный пункт больше напоминает выжженную землю. В Клещиевке почти не осталось уцелевших домов.


"Сплошные руины. Мертвая земля. Клещиевка... Еще одно доказательство очередного преступления против человечества. Еще одна причина никогда не забывать все совершенное оккупантом на нашей земле", — говорится в сообщении.

Отметим, российские оккупанты продолжат свои штурмовые операции, пытаясь взять в кольцо, а затем и оккупировать Авдеевку Донецкой области. В ВСУ прогнозируют, что на этом направлении "игра продлится вдолгую". Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне резко активизировали боевые действия на востоке Украины. Особенно жарко в районе Авдеевки. В свою очередь, ВСУ разрушили мост между Горловкой и Ясиноватой, ломая логистику оккупантов. Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у России есть ресурсы для ведения войны до 2026 года. Что можно сказать о ситуации на российско-украинском фронте и вокруг него на данный момент? Как и почему всё может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Авдеевка стала для россиян вторым Бахмутом – что заставляет РФ продолжать атаковать город.





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Источник: https://www.facebook.com/80brigade/posts/pfbid02EdvN86bzDDQDmk5cKXofAJhrw6J5vmAPEz3kS7cs2ZcQk8YiZ4J6kUGHYRDH3zZpl
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