В ВСУ показали, как выглядит еще один населенный пункт, который россияне стерли с земли



















Украинские защитники показали с высоты, как выглядит Клещиевка под Бахмутом. Населенный пункт был освобожден месяц назад, но он сегодня больше похож на большую руину, где не осталось ничего живого и уцелевшего. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в Facebook.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На видео деоккупированный населенный пункт больше напоминает выжженную землю. В Клещиевке почти не осталось уцелевших домов.

"Сплошные руины. Мертвая земля. Клещиевка... Еще одно доказательство очередного преступления против человечества. Еще одна причина никогда не забывать все совершенное оккупантом на нашей земле", — говорится в сообщении.

Отметим, российские оккупанты продолжат свои штурмовые операции, пытаясь взять в кольцо, а затем и оккупировать Авдеевку Донецкой области. В ВСУ прогнозируют, что на этом направлении "игра продлится вдолгую". Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Также издание "Комментарии" сообщало – почему Авдеевка стала для россиян вторым Бахмутом – что заставляет РФ продолжать атаковать город.







