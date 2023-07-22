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В ВСУ отреагировали на удары по Крыму

ВСУ подтвердили удары по Крыму, рассказав по последствиях

сегодня, 14:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники успешно нанесли удар по нефтебазе и военному составу российских военных во временно оккупированном Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на Facebook-странице Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

В ВСУ отреагировали на удары по Крыму

ВСУ. Фото: из открытых источников

Впервые информация о взрывах в аннексированном Крыму появилась сегодня утром. Сообщалось, что из-за взрывов оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту. Тогда так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что беспилотники "пытались" атаковать инфраструктурные объекты в Крыму, однако вояки вовремя прибыли на место инцидента.


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Спустя некоторое время все тот же Аксенов уже сообщил, что БпЛА таки попали в цель, в результате чего произошла детонация на складе боеприпасов. Также гауляйтер добавил, что оккупационными "властями" было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 17 июля российских диктатор Путин провел совещание, посвященное возобновлению работы Крымского моста, пострадавшего от подрыва. Президент России предсказуемо возложил ответственность за подрыв, который он называет "терактом", на "киевский режим" – и пообещал некий ответ от Минобороны. Между тем, в Офисе президента Украины не исключают, что за подрывом моста, который, кстати, продолжает функционировать, может стоять путинский режим. Что можно сказать о ситуации на вторые сутки после происшествия? Какими могут быть последствия, ждать ли продолжения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=674991758002808&set=a.338601768308477
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