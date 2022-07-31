В ВСУ отреагировали на "атаку" на штаб ЧФ России и напомнили о Крымском мосту

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Кравцев Сергей
Появилась реакция Военно-морских сил ВСУ на информацию пропагандистских СМИ о якобы обстреле беспилотником штаба Черноморского флота РФ в Севастополе украинскими военными. Как передает портал "Комментарии", в пресс-центре ВМС назвали информацию об обстреле выдумкой российской пропаганды.
Место "атаки" на штаб ЧФ России / фото t.me/bbbreaking
Там напомнили, что Украина возвращает обратно оккупированные территории, используя для этого имеющиеся образцы вооружения.
Ранее сегодня Россия заявила об "атаке вооруженных сил Украины" на штаб Черноморского флота, расположенный в оккупированном Севастополе. В результате удара пострадали пять человек.
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Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 14:19
Насправді, інформацію про обстріл, поширював Порошенковий нардеп Гончаренко - не перший раз. Може його треба визнати російськім пропагандиським ЗМІ? А для ЗСУ: Однією з ознак достойної поведінки, є справедливе відношення, навіть до ворога. Однією з ознак негараздів на фронті, є нескінченна кількість заяв про успіхи. Особливо підробленні - як і все в Україні.