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В ВСУ отреагировали на "атаку" на штаб ЧФ России и напомнили о Крымском мосту

Оккупантам напомнили, что Крым - это Украина

сегодня, 13:45 comments1248
Автор:

Кравцев Сергей
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Появилась реакция Военно-морских сил ВСУ на информацию пропагандистских СМИ о якобы обстреле беспилотником штаба Черноморского флота РФ в Севастополе украинскими военными. Как передает портал "Комментарии", в пресс-центре ВМС назвали информацию об обстреле выдумкой российской пропаганды.

В ВСУ отреагировали на "атаку" на штаб ЧФ России и напомнили о Крымском мосту

Место "атаки" на штаб ЧФ России / фото t.me/bbbreaking

"На самом деле враг не рискнул проводить день чф рф, а, чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных сил Украины, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника. Такими заявлениями, враг признает свою ПВО недееспособной, и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста", — говорится в сообщении.

Там напомнили, что Украина возвращает обратно оккупированные территории, используя для этого имеющиеся образцы вооружения.

"Нашими целями являются исключительно военные объекты рф. Мы не наносим ударов по территории рф. Крым — это Украина", — отметили в ВМС.

Ранее сегодня Россия заявила об "атаке вооруженных сил Украины" на штаб Черноморского флота, расположенный в оккупированном Севастополе. В результате удара пострадали пять человек.                                                                                                                          

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Источник: https://t.me/ukrainian_navy/641
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:19

Насправді, інформацію про обстріл, поширював Порошенковий нардеп Гончаренко - не перший раз. Може його треба визнати російськім пропагандиським ЗМІ? А для ЗСУ: Однією з ознак достойної поведінки, є справедливе відношення, навіть до ворога. Однією з ознак негараздів на фронті, є нескінченна кількість заяв про успіхи. Особливо підробленні - як і все в Україні.


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